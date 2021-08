Martin: “Vertrouwen in eigen kunnen hielp me aan eerste zege”

Martin zette zijn pole-position zondag om in een overwinning in de Grand Prix van Stiermarken. Dat was nog niet eenvoudig. Martin moest twee starts maken en moest in de tweede race afrekenen met de druk van Suzuki-coureur Mir. Hij moest de wereldkampioen lange tijd afhouden en wist het verzet van Mir op een gegeven moment te breken. Eerder dit jaar ging Martin ook van pole-position van start en reed hij enige tijd aan de leiding in de Grand Prix van Doha. Die race wist hij niet winnend af te sluiten, maar de ervaring was waardevol voor deze GP.

“De ervaring van Doha heeft me geholpen om vertrouwen te hebben in eigen kunnen”, aldus Martin. “Dat was de eerste keer en ik wist niet echt wat ik moest doen, nu had ik vertrouwen en kon ik m’n eigen kracht gebruiken. Ik was nu meer tegen mezelf aan het racen dan tegen de andere jongens. We rijden in de MotoGP, maar uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde rijders uit de Red Bull Rookies Cup. We racen daar tegen elkaar, we groeien op. Er zijn veel grote namen, het niveau ligt hoog maar dat kunnen wij ook.”

Dat zijn voornaamste tegenstander de regerend wereldkampioen was, gaf Martin geen extra druk. “Joan is wereldkampioen, maar als ik hem zie racen zie ik nog altijd de Joan van de Rookies Cup. We zijn bijna even oud, we strijden al jaren. Als je denkt dat de wereldkampioen achter je zit, dan begin je nerveus te worden. Ik heb me vooral geconcentreerd op mezelf en geprobeerd zo sterk mogelijk te rijden.”

Martin dacht vooraf niet dat hij een kanshebber was voor de overwinning, ondanks dat hij zich van zijn goede kant liet zien in de trainingen. Hij bezorgde Pramac haar eerste overwinning in de MotoGP, tevens was het voor Ducati de eerste keer dat een satellietrijder won. “De eerste start voelde heel goed, ondanks dat ik eigenlijk niet heel veel vertrouwen had voor de race. De start voor de tweede race was goed, het tempo was goed en ik kon de band op temperatuur houden. De tweede start was nog beter, Jack [Miller] kwam dichtbij en hij is erg sterk in de remmen. Ik dacht dat hij een kanshebber was voor de overwinning, maar ik heb hem gelijk ingehaald toen ik daar kans toe zag. Joan bleef er lang bij, maar ik had geen zenuwen. Ik probeerde me te concentreren en gewoon mijn eigen ding te doen. Toen ik het gaatje van twee tienden zag, heb ik geprobeerd m iets meer te pushen en wat risico’s te nemen. Ik had inmiddels al wel een waarschuwing voor de track limits, maar ik kon het gaatje een beetje uitbreiden en dat was heel goed. Dat had ik nodig. Ik voelde me aan het eind fysiek niet meer heel sterk, maar ik kon iets rustiger rijden en dat bracht me de overwinning.”