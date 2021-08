Martin scoort tweede pole-position op rij voor GP van Oostenrijk

Voor de tweede keer in een week werd een kwalificatie gehouden op de Red Bull Ring. Vorige week pakte Jorge Martin op indrukwekkende wijze pole-position voor de Grand Prix van Stiermarken, maar of hij dat dit weekend ook weer kon herhalen? Daarvoor moest de jonge Spanjaard eerst Q1 overleven nadat hij in de trainingen niet wist te profiteren van de situatie.

Kwalificatie 1: Martin maakt favorietenrol waar

Martin was dus de grote favoriet in Q1, maar er waren zeker meer kapers op de kust. Ook Miguel Oliveira en Alex Rins kwamen in deze sessie in actie. In de eerste run kwam Martin tot 1.23.396 en dat was op dat moment genoeg voor de koppositie. De Pramac-rijder wist echter dat hij moest pushen om de andere coureurs het hoofd te bieden. Martin verbeterde zich in de slotfase nog naar 1.23.197 en was daarmee veilig. Drie coureurs waren snel in de laatste run, Miguel Oliveira maakte de beste indruk. Hij eindigde tweede voor Alex Rins, die voor het tweede weekend op rij als dertiende moet starten.

Ook Alex Marquez greep net naast een plek in Q2. Hij werd vierde voor Enea Bastianini, Iker Lecuona en Luca Marini. Oudgediende Valentino Rossi bleef steken op de achtste plaats in de sessie met Danilo Petrucci en Cal Crutchlow op de laatste rij.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Kwalificatie 2: Quartararo of toch weer Martin?

Met Jorge Martin voegde zich nog een gevaarlijke klant voor pole-position bij de andere rijders die in een vijftien minuten durende sessie mochten vechten voor de beste startpositie op zondag. De Red Bull Ring staat bekend als een Ducati-circuit, maar dat ook andere machines er best goed voor de dag kunnen komen bewees Fabio Quartararo. Met een magnifieke eerste vliegende ronde ging hij aan kop en reed hij direct het ronderecord van Johann Zarco aan diggelen. De Fransman klokte 1.22.677. Een ronde later ging hij nog eens in de aanval, maar was hij een tiende langzamer dan zijn eerste poging.

Jorge Martin en Johann Zarco stonden na de eerste runs op de tweede en derde plaats, maar dat zou niet zo blijven. Suzuki-coureur Joan Mir mengde zich in de debatten. Hij ging naar de derde plaats, maar ook Francesco Bagnaia liet van zich horen. De Ducatist zag zijn eerste ronde nog geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits, maar met een 1.23.218 zette hij zijn naam toch op de kaart. Niemand leek meer aan de tijd van Quartararo te komen, totdat Martin aan zijn laatste run begon. De Pramac Ducati-coureur reed zijn laatste ronde in de voetsporen van teamgenoot Zarco en dat hielp hem aan een nieuw ronderecord. Martin klokte 1.22.643 in zijn laatste poging en dook daarmee 34 duizendsten onder de tijd van Quartararo. Met Bagnaia op de derde plaats was de eerste startrij een kopie van vorige week tijdens de GP van Stiermarken.

Zarco eindigde als vierde met een snellere laatste ronde, Marc Marquez kon tevreden zijn met de vijfde plaats. Jack Miller klokte de zesde tijd voor wereldkampioen Joan Mir en Aleix Espargaro. Oliveira kwam met een laatste poging op de negende plaats en verwees zijn teamgenoot Brad Binder naar de tiende plaats. De Zuid-Afrikaan start zondag met Pol Espargaro en Takaaki Nakagami op de vierde startrij.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Oostenrijk