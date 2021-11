Martin "erg ziek", maar scoort MotoGP-podium in Valencia

De Spanjaard had in de nacht voor de race amper geslapen toen de griep toesloeg. Hij zat een groot deel van de nacht op het toilet en kon geen eten binnenhouden. “Het was een ongekende race. Deze nacht, ik heb van 22.00 tot 5.00 uur wakker gelegen en alleen maar overgegeven. Het enige waar ik me zorgen over maakte was dat ik sinds de lunch van gisteren niet meer heb kunnen eten", vertelde Jorge Martin in parc fermé. Zijn andere media-activiteiten werden afgeblazen omdat hij zich te zwak voelde en voor behandeling naar de Clinica Mobile moest.

Vanaf pole-position hield Martin het dertien ronden vol om aan de leiding te gaan, daarna nam Francesco Bagnaia het heft in handen en reed die naar zijn derde overwinning van het seizoen. Martin wist op zijn beurt Jack Miller achter zich te houden en pakte zodoende de tweede stek. “De MotoGP is zwaar en ik heb m’n best gedaan. Ik heb me geconcentreerd om geen fouten te maken, maar in de laatste ronden was ik nog aan het pushen. Ik heb alles gegeven en het heeft ons een tweede plek opgeleverd. Voor het eerst ben ik tweede geworden, dus ik ben heel blij voor het team. Ik ben blij dat we het seizoen op deze manier afgesloten hebben en dat geeft mij motivatie voor volgend seizoen.”

Met zijn tweede plaats stelde Martin onder meer zijn titel in het kampioenschap voor MotoGP-rookies veilig. Hij nam het daar in de slotrace op tegen Enea Bastianini, die achtste werd. Martin had bovendien een flink aandeel in het feit dat Pramac Ducati de wereldtitel voor satellietteams won.