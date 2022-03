Martin klem tussen twee MotoGP-motoren: “Schrik van mijn leven”

Van pole-position hoopte Jorge Martin zondag mee te doen om de prijzen in Qatar, maar dat zat er eigenlijk geen moment in. Hij maakte een beroerde start en moest ook nog remmen om een aanrijding met Enea Bastianini te voorkomen. Achter in de top-tien vocht de Spanjaard met onder meer Francesco Bagnaia. In de twaalfde ronde ging het mis toen hij naast de vice-kampioen de eerste bocht instuurde. Bagnaia verloor de controle over de machine en nam Martin mee in zijn val. De Pramac-rijder gleed tussen de beide motoren de grindbak in en vond dat een angstaanjagende ervaring.

“Ik heb veel pijn in mijn hand, we zullen maandag in Barcelona kijken wat er scheelt”, zegt Martin. “Ik hoop dat er niets gebroken is en dat we gewoon kunnen racen in Indonesië. Dit was de eerste keer dat ik de schrik van mijn leven kreeg. Ik gleed tussen de beide motoren de grindbak in. Ik denk dat ik Pecco’s motor met mijn hand probeerde te duwen, daardoor heb ik pijn aan mijn hand. Het is de wijsvinger, die gaan we checken.”

Gissen naar de problemen bij Ducati

Op zijn beurt verklaarde Bagnaia dat het voorwiel van zijn Ducati blokkeerde. Hij bood zijn excuses aan voor de actie. “Ik probeerde terug naar voren te komen, maar ik was niet snel genoeg”, aldus Bagnaia. “Ik verloor veel tijd bij de acceleratie, we moeten uitzoeken waarom dat is. Het ingaan van de bocht was niet zo best, maar ik remde ook niet extreem hard. Het is best vreemd dat het voorwiel zo blokkeerde. Ik moet m’n excuses aanbieden aan Ducati, Pramac en Jorge.”

Martin verklaart niet kwaad te zijn over de crash, maar baalt wel van het feit dat hij simpelweg niet competitief was. “Zo’n crash kan gebeuren, ik ben alleen boos dat we totaal niet competitief waren vandaag”, gaat Martin verder. “Ik dacht dat we voor het podium konden vechten, de overwinning misschien zelfs. Maar dat zat er echt niet in. We hadden wat problemen waar we beter naar moeten kijken. Zelfs de Aprilia’s en Suzuki’s kon ik niet inhalen, ik weet niet wat ons sterkste punt op dit moment is. Dat lijken we kwijt te zijn, we moeten kijken hoe de vork in de steel zit. De zevende of achtste plaats was het maximale in deze race.”