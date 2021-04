Martin: ‘Ik had alles’ om GP van Doha te winnen

Polesitter Martin maakte een raketstart in de Grand Prix van Doha en dicteerde het tempo in de eerste achttien ronden van de wedstrijd. Daarna kwam Fabio Quartararo langszij, de Yamaha-coureur had aan het eind van de race meer snelheid en kon de beslissende kloof slaan. Martin stevende af op de tweede plaats, maar zag teamgenoot Johann Zarco in de laatste honderden meters nog langszij komen. Van een tegenaanval kwam het niet meer en daar had Martin een goede reden voor.

“Er waren momenten waarop ik dacht dat ik kon winnen, ook toen Fabio me inhaalde dacht ik dat ik hem nog weer te pakken kon nemen, maar het lukte niet meer”, verklaarde een opgetogen Martin na afloop, die zijn podium opdroeg aan wijlen Fausto Gresini. “Het was niet mijn doel, zeker niet mijn doel om te winnen. Als het Zarco niet was in de laatste ronde, had ik nog wel voor die tweede plek willen vechten, maar het is goed zo. Zarco vecht voor de wereldtitel en heeft een andere rol in dit team.”

Voor Martin was het de ideale race om ervaring op te doen. Hoewel hij naar eigen zeggen niet rekende op een podiumplek, voelde hij tijdens de race dat het mogelijk was. “Ik had alles om de race te winnen, al was de race iets te lang en ik was iets te langzaam aan het eind”, voegde hij toe. “Ik was verder heel constant, het tempo bleef gelijk. Ik ben tevreden met mijn ontwikkeling en hoe mijn stijl op dit moment is met deze motor. Ik voel dat ik weer een stap beter ben geworden en dat is mooi. Tot nu toe heb ik alles bereikt wat ik voor het weekend mezelf ten doel had gesteld.”

Martin verklaarde dat hij voor de race voor de tweede plaats getekend zou hebben. “Het was een heel volwassen weekend”, was zijn conclusie. “We hebben grote stappen gemaakt, ik zit nu een maand op deze motor en het is uniek dat ik al in mijn tweede race op het podium sta. Ik heb de race goed kunnen controleren en ik ben blij voor het team. Zarco en ik hebben een goede band, dat is goed voor het team. Ik denk dat de sfeer in de pitbox goed is voor onze prestaties.”