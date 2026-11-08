MotoGP GP van Qatar

Martin houdt titelhoop levend na Qatar en is in Portugal "bijna 100 procent fit"

Jorge Martin blikte terug op een goed uitgevoerde klus aan het einde van een fysiek en mentaal zwaar weekend in Qatar

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 19:48

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Jorge Martin, die zondag als zevende eindigde in de MotoGP-race op Lusail, toonde het hele weekend in Qatar zijn kenmerkende veerkracht. Die veerkracht zorgde ervoor dat hij, nadat hij eerder in de week nog overwoog de race helemaal over te slaan, niet alleen aan de start verscheen maar ook het titelfeest van Marc Marquez uitstelde.

Opnieuw zijn de Aziatische overzeese races van de MotoGP doorslaggevend gebleken voor de uitkomst van het wereldkampioenschap, dat nu stevig in handen van Marquez ligt. De Ducati-coureur kan over twee weken tot kampioen worden gekroond, maar dat hij de titel in Qatar niet veiligstelde, was te danken aan de snelheid van Marco Bezzecchi en de veerkracht van Martin.

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In de loop van deze week ging Martin van het overwegen om in Spanje te blijven en de race op Lusail te missen vanwege de pijn door de breuk in zijn rechterpols, naar een derde plaats in de sprint van zaterdag en een zevende plaats in de grand prix van zondag.

Hoewel hij opnieuw terrein verloor op Marquez, liet de Aprilia-coureur zien dat hij opmerkelijk goed pijn kan verdragen, iets waarvoor hij van de meeste van zijn rivalen lof kreeg. Zijn prestatie was des te indrukwekkender omdat hij vanaf de elfde plaats op de grid startte - tiende op zondag na de terugtrekking van Francesco Bagnaia - wat zijn opdracht nog moeilijker maakte en het risico dat hij moest nemen vergrootte.

"Ik ben trots op wat ik heb gedaan, want maandag en dinsdag wilde ik hier niet eens heen komen, en uiteindelijk is het me gelukt om beide races uit te rijden", zei Martin zondagavond in zijn Spaanstalige interview. "We gaan naar Portugal en maken nog altijd kans. Het wordt steeds moeilijker, maar we zijn er nog."

Hoewel de blessure minder ernstig is dan aanvankelijk werd gevreesd, zijn de beperkingen die hij ondervindt bij het veranderen van richting en het remmen duidelijk zichtbaar, vooral tijdens een lange stint of race.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik kan niet goed rijden, ik kan niet goed remmen en ik kan de motor niet tot de limiet pushen. Tegen het einde was het echt zwaar. In de laatste drie ronden wilde ik alleen nog maar dat de race voorbij was."

In de sprint profiteerde Martin van zijn lastminute beslissing om de zachte achterband te gebruiken, waardoor hij in de eerste bochten meerdere plaatsen kon winnen. Op zondag, toen iedereen met dezelfde bandenspecificatie reed, waren de verhoudingen gelijker.

"Er was veel risico in de eerste bochten. De sleutel was de kwalificatie, want zo ver naar achteren starten hielp me niet", legde de #89 uit, die aan het einde van de race fysiek uitgeput was.

"Mijn hand is opgezwollen als een meloen, maar ik denk dat ik in Portugal bijna 100 procent fit ben. Ik ben taai en koppig. Er zit iets in mij dat me blijft aansporen om te vechten", besloot Martin, die met een achterstand van 60 punten op Marquez en een voorsprong van 14 punten op Bezzecchi naar het circuit in de Algarve afreist.

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