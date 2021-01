Martin benieuwd naar 'leermeester' Zarco bij Pramac Ducati

Het leek erop dat de voormalig Moto2-wereldkampioen in de vergetelheid zou raken na zijn vertrek bij KTM, maar niets is minder waar gebleken. Via het Avintia Ducati-team heeft Zarco zijn carrière een nieuwe impuls gegeven. Hij eindigde in 2020 een race op het podium en scoorde tevens een pole-position. Het leverde hem promotie op naar Pramac Ducati, het officiële satellietteam. Bij die formatie wordt Zarco de teamgenoot van jongeling Jorge Martin, die binnen enkele jaren de vlucht naar de MotoGP gemaakt heeft. De Moto3-wereldkampioen van 2018 reed slechts twee seizoenen op het tweede niveau en maakt in 2021 zijn debuut op de nieuwste motorfiets van Ducati.

Hoewel Martin toegeeft dat hij de kneepjes van het vak in de MotoGP nog moet leren, stelt hij wel een uitstekende teamgenoot te hebben. “Op dit moment is Andrea Dovizioso altijd de referentie geweest binnen Ducati, zijn informatie zal op de meeste circuits nog heel belangrijk zijn”, zei Martin in gesprek met de Spaanse collega’s van Motorsport.com. “Maar elk jaar is er weer wat anders, de banden zijn anders en zo zijn er meer veranderingen. Ik hoop dat ik veel kan leren van mijn teamgenoot, volgens mij is Johann Zarco een van de sterkste rijders op de MotoGP-grid. Hij heeft enorm veel potentie. Ik kijk er erg naar uit om veel van hem te leren en mezelf te verbeteren.”

Op de eerste test met de GP21 moet Martin nog even wachten, maar hij heeft inmiddels wel een Superbike van Ducati gekregen. Daarmee heeft hij zijn eerste testmeters gemaakt. De Desmosedici GP21 is echter wel andere koek dan de Panigale V4 R, heeft Martin begrepen. “Ik heb geen idee”, reageert hij op de vraag wat hij kan verwachten tijdens de eerste test in Qatar. “Ducati heeft me gezegd dat ik er met een open blik naar moet kijken, de motor is heel anders dan waar ik tot nu toe mee getest heb. Ik verwacht een rigide racemotor, ik weet hoe dat voelt. Ik heb nu met de Panigale gereden, maar daar heb ik minder gevoel bij dan met de MotoGP-motor. Ik weet zeker dat de GP21 een beest zal zijn als het aankomt op vermogen en het remgedrag, maar ik ben een rijder die graag worstelt met de machine. Ik moet agressief zijn om hard te gaan, ik denk dat ik me wat dat betreft comfortabel zal voelen op de Ducati.”