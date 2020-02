Marquez vertrouwt op Crutchlow bij ontwikkeling nieuwe Honda

Marquez is nog herstellende van een schouderoperatie die na afloop van het vorige seizoen uitgevoerd werd. Hoewel de ingreep aanvankelijk minder heftig leek te zijn, valt het toch tegen en heeft Marquez nog geen meter op een motor gereden. Het is maar de vraag of hij tijdig fit is voor de eerste pre-season test in Sepang, die op 7 februari begint. Ondanks dat de verwachting is dat Marquez gewoon gaat rijden tijdens de test, zal een deel van de ontwikkeling ook weer voor rekening komen van Crutchlow. De LCR-rijder was vorig jaar nogal eens kritisch op de RC213V en concludeerde ook na de post-season test in Valencia dat het karakter van de nieuwe machine niet veranderd was.

Nu Marquez waarschijnlijk niet fit is en zijn Repsol Honda-teamgenoot Alex Marquez amper MotoGP-ervaring heeft, zal een deel van het werk op de schouders van Crutchlow liggen. Volgens Marquez is het een vergelijkbare situatie met een jaar geleden. “Vorig jaar begon Jorge Lorenzo met een blessure aan het voorseizoen en moest ik de evolutie van de motor zelf doen. Dit jaar zal dat een beetje hetzelfde zijn. Mijn nieuwe teamgenoot is een groentje en je kunt hem niet veel vragen op het gebied van de verschillende concepten. Hij heeft dat nog helemaal niet ervaren en dat had Lorenzo wel. Alex moet in eerste instantie ontdekken wat de Honda doet. Cal Crutchlow zal een belangrijke rol krijgen tijdens de test, hij is volgens mij wel in staat om een goede mening te vormen over waar we aan gewerkt hebben.”

Met medewerking van German Garcia Casanova