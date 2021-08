Marquez topt natte warm-up voor GP van Stiermarken

Toen de MotoGP-coureurs aan hun opwarmsessie begonnen was het inderdaad nat, maar de omstandigheden waren acceptabel om in de baan te komen. Alle coureurs maakten hun rondjes op regenbanden en Marc Marquez was na 20 minuten de snelste. Hij reed een 1.31.403 als snelste ronde en Jack Miller eindigde daar net achter op de tweede stek. Maverick Viñales kende een goede sessie in de regen, hij reed de derde tijd voor Iker Lecuona en Pecco Bagnaia. Johann Zarco eindigde nipt voor zijn jongere teamgenoot Jorge Martin, de polesitter voor de GP van heden middag.

Alex Marquez werd achtste voor Aleix Espargaro. Miguel Oliveira reed met een scheurtje in zijn arm naar de tiende tijd. Enkele opvallende namen eindigden buiten de top-tien. Fabio Quartararo kwam niet verder dan de zestiende tijd, de beide Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins werden negentiende en twintigste.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Stiermarken