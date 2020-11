Marquez ontsnapt aan blessure na crash in kwalificatie Valencia

Marquez crashte zaterdagmiddag toen hij in Q1 onderweg was naar een snelle tijd. In bocht 11 brak de achterkant van de RC213V uit en werd de Spanjaard van de machine gelanceerd. Hij smakte met een rotgang tegen het asfalt en bleef een paar seconden aangeslagen liggen. Hoewel hij snel daarna in de box terugkeerde en zelfs nog voor een nieuwe poging op de baan kwam, ging hij na afloop van de kwalificatie wel voor onderzoek naar het ziekenhuis van Valencia.

Repsol Honda maakte zaterdag bekend dat er geen breuken ontstaan zijn, maar er werd wel een beenmergoedeem geconstateerd in zijn linkerhand. Het moet nog blijken of Marquez fit genoeg is. “Het was geen makkelijke dag vandaag”, zei Marquez. “De omstandigheden waren lastig, de baan was nooit helemaal nat maar het was ook niet droog. Ik wist dat ik in Q1 moest pushen en dat was riskant. Helaas crashte ik heel hard. Ik kwam hard op mijn heup terecht en ook m’n onderrug kreeg een klap. Na een minuut kon ik weer opstaan en probeerde ik op de tweede motor weer naar buiten te gaan. Maar toen de adrenaline weg was, voelde ik wel dat ik niet nog een ronde kon doen. Nu moeten we afwachten of het morgen beter gaat met de pijn.”

Brad Binder was eveneens snel onderweg en reed direct achter Marquez. Hij zat op de eerste rij en kon zijn collega net ontwijken. “Shit, het was heel hectisch”, aldus de Zuid-Afrikaan. “Hij ging al zo vroeg in de bocht onderuit en dat was voor mij een teken dat het nog een beetje nat was in die bocht. Ik had het geluk dat ik iets naar links af kon wijken, anders was zijn motor op mijn stuur terechtgekomen. Daar heb ik geluk mee gehad. Het was best lastig.”