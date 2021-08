Marquez ondanks zware crash snelste in eerste training Britse GP

Door het coronavirus werd de Britse Grand Prix vorig jaar niet georganiseerd. Des te specialer was de terugkeer van de MotoGP in 2021 op het voormalige vliegveld Silverstone. Aanvankelijk leek het erop dat er helemaal geen Britse coureurs aan het vertrek zouden komen tijdens de thuisrace, maar door de toestanden bij Yamaha trokken vrijdagochtend twee Engelse coureurs naar de baan. Beiden werden onder luid gejuich onthaald: Cal Crutchlow heeft de plek van Maverick Viñales ingenomen bij het fabrieksteam, Jake Dixon maakt voor eigen publiek zijn MotoGP-debuut bij Petronas Yamaha SRT.

Zij konden zich in de eerste training niet mengen aan het front. Wie dat wel deden waren WK-leider Fabio Quartararo en oud-wereldkampioen Marc Marquez. Met name de Repsol Honda-rijder zag er vanaf het begin van de sessie heel comfortabel uit. Hij stond een aanzienlijk deel van de sessie aan kop van de tijdenlijst, maar bracht uiteindelijk zelf een eind aan de sessie toen hij op bijzonder hoge snelheid onderuitging bij het insturen van Maggotts. De Spanjaard had net een langzame ronde achter de rug en probeerde weer aan te zetten. Dat liep niet goed af. Met een snelheid van 270 kilometer per uur sloeg de voorkant weg. De motor kwam zwaar beschadigd op de baan tot stilstand, Marquez zelf bleef ondanks de zware buiteling ongedeerd.

De wedstrijdleiding legde de sessie met een rode vlag stil zodat de marshals in actie konden komen om de baan weer schoon te maken. Op het moment van de rode vlag was er nog minder dan twee minuten te rijden waardoor het voor de rondetijden weinig zinvol was om de sessie nog te herstarten. Wel kregen rijders de kans om nog een proefstart te maken aan het eind van de sessie. Marquez kwam niet meer buiten, hij kwam wel direct na de crash terug in de pitbox om zijn team in te lichten over de valpartij.

Marquez was desondanks de snelste met een 2.00.941. Aleix Espargaro klokte de tweede tijd op een kwart seconde van zijn landgenoot. Fabio Quartararo werd derde voor Pol Espargaro, de tweede Honda-man in de sessie. Jack Miller werd vijfde voor LCR-rijder Takaaki Nakagami. Alex Rins, de laatste winnaar van de Britse GP, werd zevende op zes tienden. Francesco Bagnaia klokte de achtste tijd voor Johann Zarco en Alex Marquez. De jongere broer van Marc Marquez ging vroeg in de sessie ook al onderuit bij het insturen van Abbey. Hetzelfde overkwam Jorge Martin, die de dertiende tijd noteerde.

Valentino Rossi begon zijn laatste Britse Grand Prix met de zestiende tijd, hij kreeg in de slotfase geen kans meer zijn tijd te verbeteren. Met de oudere Yamaha eindigde Jake Dixon op de 21ste plaats in zijn eerste MotoGP-sessie. Hij liet daarmee Lorenzo Savadori achter zich. De Italiaan keert dit weekend terug van de enkelbreuk, die hij opliep in de GP van Stiermarken.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië