MotoGP GP van Valencia

Márquez noemt straf in sprint Valencia na brandincident 'niet eerlijk'

De pas gekroonde kampioen van 2026 verwacht reglementswijzigingen nadat hij vond dat hij ten onrechte werd bestraft voor het startdrama in de sprint van Valencia

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 17:28

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez heeft de dubbele long-lap penalty die hij kreeg na de afgebroken start van de sprint voor de Grand Prix van Valencia omschreven als “niet eerlijk”, al gaf hij toe dat hij om het incident kon lachen omdat hij de MotoGP-titel van 2026 al op zak had. ​ De fabrieks-Ducati van Márquez vloog in brand door oververhitting, nadat de rijders bijna 10 seconden op de startgrid hadden gestaan in afwachting van het doven van de lichten. Uiteindelijk brak de wedstrijdleiding de start af. ​ Na het brandincident liep de Spanjaard terug naar de garage om over te stappen op zijn tweede motor. Daarmee kreeg hij automatisch een straf, omdat hij tijdens de startprocedure de grid had verlaten. ​ De wedstrijdleiding paste het reglement toe, maar de straf riep gemengde reacties op vanwege de verzachtende omstandigheden: de lichtinstallatie bij de start had een technisch probleem. ​ Márquez vindt dat de straf niet terecht was, maar haalde troost uit het feit dat die uiteindelijk geen invloed had op de uitkomst van het kampioenschap.

“Het was een heel vreemde situatie”, zei hij.

“Wat er met mijn motor gebeurde, was normaal. Je stond 10 seconden op de begrenzer. Dit is een racemotor. We zitten in de MotoGP, dus alles is tot de limiet gebouwd. Je kunt 5 seconden op de toerentalbegrenzer staan, geen 10 seconden.

“Het klopt dat regels regels zijn. Als ze besluiten de start uit te stellen en je verlaat de grid, dan krijg je twee long-lap penalty’s. Maar ik denk dat ze de regels hiervoor in de toekomst gaan aanpassen.

“Ik lach omdat het kampioenschap binnen is. Maar het was niet eerlijk, want het was geen technisch probleem met mijn motor. Het was wel een technisch probleem, maar een technisch probleem bij de wedstrijdleiding [dat dit veroorzaakte].”

Márquez gaf toe dat hij de straf direct bij de wedstrijdleiding zou hebben aangekaart als de titelstrijd in Valencia nog niet beslist was geweest.

“Ik kan erom lachen omdat het kampioenschap al binnen was. Als dit in Portugal was gebeurd, was ik meteen naar Race Direction gegaan”, zei hij.

“Ze hadden [mij] de straf kunnen besparen. Er staat niets meer op het spel en Aprilia had de constructeurstitel al veiliggesteld [in afwachting van de resultaten op zondag].

“Ik snap dat het publiek boos werd. Dit had als een nieuwe race behandeld moeten worden: iedereen terug naar de pits en daarna een nieuwe start.” ​ Gevraagd of hij had overwogen de straf te negeren, omdat het zijn laatste weekend in de MotoGP was, antwoordde Márquez met een brede glimlach: “Ja, maar dit was niet het moment om een ride-through en daarna een zwarte vlag te krijgen. Maar ik heb er wel aan gedacht.

“Ik was daar aan het vechten met [Jorge] Martin en zei: ‘nee, ik ga het niet doen [de straf inlossen]’. Maar toen dacht ik: misschien krijg ik een ride-through, en daarna misschien een zwarte vlag. Dit was niet het moment.” ​ Er waren ook vragen over de afhandeling van de herstart. De overgebleven rijders kregen geen opdracht om terug te keren naar de pits, hoewel de wedstrijdleiding had aangekondigd dat de snelle herstartprocedure zou worden gevolgd. ​ De sprint ging uiteindelijk om 15.25 uur lokale tijd van start met een extra opwarmronde, 25 minuten na het oorspronkelijke starttijdstip. ​ “Een startuitstel betekent 5 minuten, niet meer, geen 25 minuten”, zei Márquez.

“De juiste beslissing was dus geweest: iedereen naar de box, bandenwarmers erop en zelfs de motoren controleren. Ducati maakte zich zorgen over de andere Ducati-motoren, omdat ze niet wisten hoe de motor en de koppeling eraan toe zouden zijn.” ​ Márquez viel na het inlossen van de straf terug naar de 14e plaats, maar kwam als 13e over de finish nadat Gresini-rijder Fermín Aldeguer laat in de sprint was gecrasht.

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