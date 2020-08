Marquez mist ook GP van Stiermarken, Bradl weer bij Honda

Marc Marquez is nog altijd herstellende van de tweede operatie aan zijn bovenarm, die in de week voor de Grand Prix van Tsjechië plaatsvond. De titaniumplaat in de arm van Marquez, de aanvankelijk geplaatst werd na een zware valpartij tijdens de Spaanse GP in Jerez, was gebroken bij een huiselijk incident.

Tot op heden bekeek Honda het steeds per wedstrijd of Marquez terug zou kunnen keren, maar nu is duidelijk geworden dat hij op z'n vroegst half september in Misano weer op de RC213V zal kruipen. De Spanjaard heeft dan in ieder geval vijf nulresultaten achter z'n naam staan.

HRC Honda-testrijder Stefan Bradl neemt andermaal de plek in van Marquez. De Duitser werkte de afgelopen weekenden ook al samen met de crew van Marquez. Zondag eindigde de voormalig Moto2-wereldkampioen op 28 seconden van racewinnaar Andrea Dovizioso, het was goed voor de zeventiende plaats. Een week eerder in Brno eindigde hij als achttiende en laatste.

"Ik zal volgende week weer racen voor Repsol Honda", zei Bradl. "We moeten zeker iets doen waarmee we onszelf kunnen verbeteren. We zullen de situatie analyseren en ik hoop dat we iets vinden waardoor we volgende week beter kunnen presteren. Iedereen weet dat we beter kunnen en dat wil ik graag laten zien."

Met medewerking van Gerald Dirbeck