Marquez mist bijzondere gevoel nog op nieuwe MotoGP-motor Honda

Op papier leek Marc Marquez zondag geen ijzersterke indruk te maken op de laatste testdag van de MotoGP in Indonesië. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen reed de veertiende tijd, terwijl Honda-teamgenoot Pol Espargaro voor de tweede keer in drie dagen de snelste tijd klokte. Desondanks is er van ontevredenheid absoluut geen sprake bij Marquez, die zondag vanwege zijn fysieke gesteldheid niet voor een snelle tijd ging. Wel genoot de man uit Cervera van de laatste testdag richting het nieuwe seizoen, hoewel dat ook de enige manier was om de dag door te komen.

“Vandaag heb ik enorm genoten met de motor. Dat was ook de manier om vandaag te overleven, want vanaf het begin van de dag was ik erg moe”, zegt Marquez. “Dat geldt denk ik voor iedereen, maar vandaag voelde ik pijn in mijn schouder. Daarom ben ik niet voor een snelle tijd gegaan, want daar gebruik je te veel kracht voor. Ik heb dus gewoon mijn racepace gedaan en aan de afstelling van de motor gewerkt. Ik heb ervan genoten, ik begon de motor en het glijden te voelen. Dit gevoel wil ik voor mezelf bevestigen in Qatar, maar in vergelijking met Maleisië is dit een groot verschil.”

Het algemene gevoel na afloop van de vijf testdagen in Maleisië en Indonesië is goed te noemen bij Marquez. Hij merkte dat de rondetijden makkelijk kwamen, ongeacht wat Honda deed met de afstelling van zijn motor. “Mijn snelheid was goed en ik reed prima. Ook als ik verschillende afstellingen probeerde, bleef de rondetijd komen. Ik heb verschillende aerodynamica geprobeerd en de rondetijd bleef komen. Ik heb verschillende banden geprobeerd, maar op de mediums en softs bleef de rondetijd komen”, aldus Marquez. “Als je dat gevoel hebt, dan is dat omdat het potentieel er is. Het klopt ook dat dit een bijzonder circuit is, het was glibberig en in deze omstandigheden voel ik mij normaal heel goed. Maar uiteindelijk was er heel veel grip, dus ik ben blij omdat we ons programma hebben afgewerkt in de Mandalika-test. Het klopt dat ik meer nodig heb, want ik heb nog niet het speciale gevoel met de motor. Maar ik ben tevreden.”