Marquez laat steek vallen in Teruel GP: “Moet hiervan leren”

Honda had met Takaaki Nakagami en Alex Marquez twee ijzers in het vuur voor het eremetaal tijdens de tweede race in Aragon, maar beiden haalden het einde van de race niet. Nakagami ging al in de eerste ronde onderuit, hij bezweek naar eigen zeggen onder een ‘ongekende druk’ die hij niet eerder had gevoeld. Marquez reed na een goede start weer vlot naar voren en zat in het kielzog bij Joan Mir. Het passeren van Johann Zarco kostte Marquez iets meer moeite, maar toen hij die in de elfde ronde voorbij was, zette hij de achtervolging op Mir weer in. In de veertiende ronde ging het mis voor Marquez, die bij het insturen van bocht 2 iets te veel snelheid meenam. De voorkant gleed weg en hij was kansloos. Zo kreeg de succesvolle reeks van twee podiumfinishes in Le Mans en Aragon geen vervolg tijdens de Teruel GP.

“Een betere positie op de grid was zeker belangrijk, maar het lukte me zaterdag niet om een goede ronde te rijden”, aldus Marquez over de openingsfase van de race. “Het is altijd lastig om vanaf P10 te starten. Op dit moment hebben we ook niet de beschikking over een holeshot-apparaat, dat is wel een klein nadeel bij de start. Het vertrouwen en het ritme was heel erg goed. Elke ronde werd het beter en het inhalen ging me goed af. Dit was vanaf het begin al heel goed. Ik probeerde meteen iets van zekerheid in te bouwen, ik wist dat het heel lastig zou worden om Rins en Morbidelli nog bij te halen. Zij waren zo snel. Maar ik had, realistisch gezien, wel weer met Mir voor het podium kunnen vechten. Maar zij waren in alle eerlijkheid beter dan ik, ze maakten geen fout en ik wel. Ik moet leren van deze fouten.”

Marquez verklaarde dat de bandenkeuze geen rol speelde in zijn crash, maar dat hij simpelweg iets te veel snelheid meenam in de tweede bocht. “Ik heb de data niet eens bekeken, ik weet gewoon wat ik fout deed”, vervolgde hij. “Het is waar dat dit mijn eerste fout in een race was, maar het is beter een fout te maken als je voor het podium vecht dan dat je gewoon voor punten rijdt. Deze ervaring moeten we in de toekomst gebruiken om beter te worden.”

De Spanjaard heeft in de afgelopen drie races laten zien waarom hij een zitje in de MotoGP heeft gekregen. “Ik denk dat we drie hele goede weekenden op rij afgewerkt hebben”, concludeerde hij na de voorlaatste triple-header. “We waren weer in de race voor het podium en kwamen vanaf P10. Daar kunnen we trots op zijn, ik ben blij en gemotiveerd om deze lijn in Valencia door te zetten. We mogen ons niet laten afleiden. Het doel blijft hetzelfde, we willen in de top-tien staan en doorgaan met wat we nu bereikt hebben.”

Met medewerking van Lewis Duncan