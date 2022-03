Joan Mir, Marc Marquez, Pol Espargaro en Francesco Bagnaia waren zaterdagochtend allemaal opgestaan met koortsachtige blikken uit de hotelkamer of de regen op Lombok weg zou blijven. Dat viertal had vrijdagmiddag niet snel genoeg gereden om aanspraak te maken op een plek in Q2. De regen was daadwerkelijk gekomen op zaterdagochtend. Het was behoorlijk nat, maar de coureurs in Moto3 en Moto2 reden in de eerdere sessies behoorlijk wat om de baan op te laten drogen. Dat lukte heel behoorlijk en zo waren er aan het begin van de derde training enkel nog wat natte plekken op het 4,3 kilometer lange Mandalika Street Circuit.

In de eerste fase van de sessie gingen rijders naar buiten op de Michelin-regenbanden. Er zijn echter een paar zekerheden in het leven en één daarvan is dat Jack Miller de eerste is die overstapt op slicks als het even kan. Hij gaf het teken aan de rest om ook buiten te komen op slicks. Miller klokte 1.36.056 als snelste tijd, maar daarmee was de tiende plaats van Alex Rins (1.32.106 uit de tweede training) nog zo’n vier seconden verwijderd. Dat was vooral van belang voor Marquez, Mir, Espargaro en Bagnaia, die nog geen plaatsing voor Q2 afgedwongen hadden.

Marquez was de eerste die tot een 1.34’er kwam, hij vormde een span met Bagnaia op de baan. Zij bleven tot het eind van de sessie jagen op de tijd van Rins, maar kwamen simpelweg tijd tekort om ook daadwerkelijk zover te komen. De top-tien aan het eind van de tweede training is daarmee het tiental dat automatisch geplaatst is voor Q2 later vandaag.

Marquez ging met 1.34.067 aan de leiding voor Bagnaia op 1.34.250 en Marco Bezzecchi met een 1.34.350. Luca Marini eindigde op de vierde plaats voor Alex Rins en Pol Espargaro. Jack Miller werd zevende voor Miguel Oliveira en Joan Mir. Andrea Dovizioso maakte de top-tien compleet.

Fabio Quartararo kampte net als vrijdag met technische problemen toen zijn motor op een gegeven moment stilviel. De Fransman kwam gedesillusioneerd binnen, maar stond in de gecombineerde tijdenlijst nog gewoon aan de leiding na de drie trainingen.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Indonesië