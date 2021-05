Marquez: Geen enkele Honda-rijder komt in buurt van overwinning

Honda heeft in de eerste vier races van dit seizoen nog geen podium gescoord. HRC gaf toe dat het problemen had met de 2021-versie van de RC213V en schotelde de coureurs vorige week in Jerez veel werk voor tijdens de post-race test. Vrijdag kwamen de Honda-coureurs vervolgens sterk voor de dag. Pol Espargaro eindigde als vierde terwijl Marquez achtste werd en Takaaki Nakagami sloot de dag af op de tiende plaats. Met het slechte weer op komst lijkt het zeker dat de drie rechtstreeks doorgaan naar Q2.

Desondanks denkt Marquez dat hij en zijn merkgenoten nog ver weg zijn wat betreft een overwinning. “Vorig jaar kwam mijn broer Alex hier in de buurt van de overwinning en in Aragon”, aldus Marquez. “Pol is op dit circuit ook goed, hij is snel. Nakagami was in Jerez ook sterk. Maar verder denk ik niet dat een Honda-rijder hier in de buurt komt van de overwinning. Het eerste doel is om op het podium te staan en constant met meer rijders in de top-vijf of top-acht te staan. Maar ik heb wel vertrouwen en weet zeker dat we tussen nu en het eind van het jaar overwinningen gaan scoren voor Honda.”

"Het was geen probleem met de motor, het was mijn probleem"

Met betrekking tot zijn eigen dag verklaarde Marquez dat hij op de droge baan in de tweede training nog niet optimaal presteerde. “Het was een gemiddelde dag”, verklaarde de zesvoudig kampioen. “Op de natte baan was het helemaal niet slecht, dat is minder veeleisend voor het lichaam en ik voelde me vrij goed. Op de droge baan was ik aan het worstelen. De achtste plaats viel me alles mee eigenlijk. Ik heb wat dingen geprobeerd met de motor, voor de tweede run hebben ook we iets aangepast. Maar dat was niet goed. Het was niet alsof de motor niet goed werkte, maar het gevoel was niet goed en ik ben gestopt. Ik dacht dat het aan de motor lag, maar het was mijn probleem. Ik ben nog niet goed genoeg in het geven van feedback. Maar dat is wel mijn taak, dus dat moet beter. Op de nieuwe banden heb ik het rustig gedaan in de eerste tot de derde bocht, het veranderen van richting is lastig en het harde remmen voor bocht 8 was ook lastig. Maar afgezien daarvan staan we niet ver van de toprijders.”