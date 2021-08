Marquez geeft fout toe, Martin boos na clash in Britse GP

De beide Spanjaarden waren in de openingsfase van de Britse Grand Prix in duel toen Martin bij het insturen van Stowe de aanval opende. Hij zette Marquez aan de kant, maar de oud-wereldkampioen liet dat niet gebeuren. Bij het uitkomen van Vale zat de Honda-man weer aan de binnenkant en liet hij de motor tegen Martin aan lopen. De Pramac-rookie ging daardoor onderuit, maar ook Marquez kwam ten val. Voor beide coureurs kwam de race door het voorval ten einde.

“Je kunt de beelden zien en…”, begon Martin terughoudend. “Ik ben heel erg teleurgesteld omdat ik me super goed voelde. Ook als ik kijk naar het tempo had ik voor de eerste of tweede plaats kunnen vechten. Ik weet het niet, maar ik kon meedoen. Op dat moment was het moeilijk om te beoordelen, maar ik zat redelijk ver naar binnen en voelde het contact [van Marquez]. Het kan gebeuren, we gaan op naar de volgende race.” Wel had Martin de indruk dat Marquez de motor met opzet een beetje omhoog bracht bij het uitkomen van Vale. “Hij kon de inhaalactie doen en iets meer naar de binnenkant gaan. Ik weet niet waarom hij overeind kwam, ik begrijpt niet dat hij de actie maakte terwijl ik al aan de binnenkant zat. Hij ging te wijd en drukte me weg. Ik begrijp het niet.”

De Pramac Ducati-coureur wilde zich niet uitspreken over een eventuele straf voor Marquez. De achtvoudig wereldkampioen trok het boetekleed aan “Ik heb mijn excuses aangeboden bij Martin, het was compleet mijn fout. Ik was te optimistisch bij het inhalen. Het is een rare situatie omdat Quartararo en Martin erg wijd gingen, ik dacht dat hij nog verder naar buiten zou zitten. Ik was mijn bocht aan het rijden en kwam overeind, maar had geen tijd om te schakelen. Ik was uit het ritme en het kwam niet meer goed. Het was de eerste ronde, ik was te optimistisch. Mijn fout, ik heb mijn excuses aan Martin en Pramac aangeboden. Het kan gebeuren, maar dit was mijn fout.”