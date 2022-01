Marquez fit genoeg voor deelname aan MotoGP-test Sepang

Marc Marquez liep in oktober een hersenschudding op bij een trainingscrash op de enduromotor. Daardoor kreeg de Spanjaard weer last van zijn zicht, iets waar hij in 2011 ook al mee te maken had. Daardoor moest Marquez de laatste twee races van 2021 laten schieten, ook kwam hij niet aan de start tijdens de belangrijke MotoGP-test in november. Daarna was het lange tijd stil, maar halverwege januari gaf Marquez tijdens een persconferentie van Honda een goede indruk.

Sindsdien heeft hij twee veelbelovende circuitdagen afgewerkt op Portimao met de Honda RC213V-S en met de CBR600 in Aragon, daarnaast heeft Marquez aardig wat tijd op de crossmotor doorgebracht en was hij bij de lancering van zijn eigen kart. “Afgelopen maandag 24 januari heeft Marquez een extra medisch onderzoek ondergaan waaruit bleek dat de behandeling succesvol is geweest en dat de achtvoudig wereldkampioen fit genoeg is om een MotoGP-machine te rijden. Hij heeft groen licht om volgende week in Sepang aan het seizoen te beginnen tijdens de eerste wintertest.”

Daarmee is Marquez voldoende hersteld om de komende dagen naar Maleisië te reizen waar hij op 5 en 6 februari meedoet aan de MotoGP-test op het Sepang International Circuit. De officiële teampresentatie van Honda staat gepland voor dinsdag 8 februari alvorens de MotoGP-coureurs naar het nieuwe Mandalika Circuit in Indonesië trekken voor nog eens drie testdagen (11, 12 en 13 februari).

Naast de problemen met zijn zicht was Marquez eind 2021 ook nog niet volledig hersteld van zijn armblessure. Ook wat dat betreft zou Marquez er nu veel beter voor moeten staan, al blijven er vraagtekens tot hij daadwerkelijk meters maakt met de RC213V MotoGP-machine.

Het is voor het eerst in twee jaar dat Honda op volle sterkte aan de start van de wintertest verschijnt.