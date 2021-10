Marquez doneert trofee van Aragon GP aan familie overleden racer

Het noodlottige ongeval op MotorLand Aragon kostte Millan het leven. Tijdens het Grand Prix-weekend, anderhalve maand na het overlijden van Millan, werd de jonge Spanjaard herdacht met een minuut stilte. Marc Marquez beloofde dat hij dat weekend alles zou doen om het podium te halen. Dat lukte uiteindelijk ook na een lang duel met Ducati-coureur Francesco Bagnaia. Het was voor Marquez een van zijn weinige successen in 2021, het seizoen leverde hem tot nu toe twee overwinningen en een podium op.

De achtvoudig wereldkampioen wilde dat zijn actie niet in de publiciteit zou komen. Een maand na de Aragon GP heeft de trofee de familie van Millan bereikt. “Hugo, toen we in Aragon met de MotoGP-familie stilstonden bij je overlijden, heb ik mezelf voorgenomen om het podium te bereiken en al mijn krachten te verzamelen om een prijs voor je familie te scoren. Rust zacht, kampioen.”

Millan was de tweede van drie tieners die dit seizoen om het leven gekomen zijn bij motorraces voor junioren. Eerder dit jaar kwam Jason Dupasquier op 19-jarige leeftijd om het leven tijdens de Moto3-kwalificatie in Mugello. Vorige maand verongelukte de 15-jarige Dean Berta Viñales. Na de drie ongevallen is de roep om de veiligheid van de juniorklassen te verbeteren alleen maar groter geworden. Dorna Sports, de organisatie achter MotoGP en het WK Superbikes, heeft een werkgroep opgericht waarin de veiligheidsproblemen in de motorracerij besproken zullen worden.