Marquez donderdag onder het mes, Honda voorziet moeilijke tijd

Marc Marquez maakte afgelopen weekend tijdens de Italiaanse Grand Prix op Mugello bekend dat hij vrijwel zeker de rest van het seizoen zal gaan missen. Hij moet in Amerika voor de vierde keer geopereerd worden aan de rechterarm die hij in de zomer van 2020 brak. De 29-jarige piloot ontving dit bericht op vrijdag, maar maakte het raceweekend wel af. De Repsol Honda-ster kwalificeerde zich als twaalfde en kwam in de race op de tiende stek aan de finish. Inmiddels is Marquez aangekomen in de Verenigde Staten, waar hij donderdag in de Mayo Kliniek in Rochester (Minnesota) onder het mes gaat. Zijn herstel zal daarna maanden in beslag nemen.

Honda maakt er het beste van

Voor Honda is de afwezigheid van Marquez een flinke domper. "Het is heel ingewikkeld", zegt Alberto Puig. Als teammanager van HRC (Honda Racing Corporation) is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Honda RC213V. "De afgelopen drie seizoenen waren al erg moeilijk voor ons. Maar in het leven krijg je niet altijd wat je wilt. Dit [Marquez afwezigheid] kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van onze nieuwe machine. Het is ons doel en onze plicht om met de beschikbare informatie een zo goed mogelijk resultaat te behalen. We hebben onze testrijders en drie andere coureurs die ons veel informatie geven", aldus Puig.

Testrijder Stefan Bradl neemt vanaf komend weekend, bij de Catalaanse Grand Prix in Barcelona, de plek in van Marquez. Hij zal de Repsol-garage delen met vaste fabrieksrijder Pol Espargaro. Alex Marquez en Takaaki Nakagami komen voor LCR uit met een Honda. "Als een coureur als Marc een pauze moet nemen en lange tijd niet met de machine kan rijden, heeft dat natuurlijk impact op het werk van de engineers", gaat Puig verder. "Maar dat mag geen excuus zijn."

Marquez blij met steun van Honda

Marquez zelf is blij met de steun die hij van Honda heeft gekregen sinds zijn crash in juli 2020. De zesvoudig MotoGP-kampioen staat in direct contact met de verantwoordelijken in Japan. "Alberto houdt ze op de hoogte, maar als het kritiek wordt, neem ik direct contact met ze op", aldus de onfortuinlijke Spanjaard. "In 2020 werd ik door HRC respectvol behandeld en dat is nu ook het geval. Ik heb hen verteld hoe de situatie is. Dat ik wel door kan gaan tot het einde van het seizoen, maar dat ik dan tussen de vijfde en tiende plaats zal eindigen met misschien in sommige races een podium. Ze zeiden dat ik belangrijker ben, dat mijn leven belangrijker is. Ik moet voor mezelf zorgen. Ze wachten op me. Het is ongelooflijk dat Honda mij zo behandelt."

Het lukte Marquez in de eerste acht races van het seizoen niet om op het podium te komen. Zijn beste uitslag is de vierde plek in de Grand Prix van Spanje. In de tussenstand van het WK staat hij negende. Vorig jaar wist hij drie races te winnen. Zijn laatste wereldtitel dateert van 2019.

Tijdens de ingreep zullen schroeven en plaatjes verwijderd worden, maar zullen er ook andere zaken aangepast worden om de stabiliteit van zijn schouder te verbeteren en de ‘externe rotatie’ van de arm te verbeteren. Marquez wilde de operatie eigenlijk eind vorig jaar al doen, toen hij niet meer kon rijden vanwege problemen met diplopie. "Toen heb ik het aan de artsen voorgelegd, maar dat kon niet doorgaan omdat het bot op dat moment nog te zacht was."