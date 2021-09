Marquez domineert eerste eerste vrije training GP van Aragon

Vorig jaar trok het wereldkampioenschap diep in oktober naar Aragon en waren de temperaturen aan de koude kant. Dit weekend is het een stuk aangenamer op MotorLand en dat maakt het werk van de teams iets makkelijker. Op een circuit dat voornamelijk bochten naar links kent is Marc Marquez een van de favorieten en hij zette de toon vroeg in de sessie. Marquez reed een 1.49.171 en stond eigenlijk de hele sessie aan kop.

De achtervolgers kwamen in het vervolg van de sessie nog enigszins in de buurt, maar toen Marquez aan het eind een nieuwe zachte achterband stak bleek dat hij de favoriet is. In zijn voorlaatste vliegende ronde produceerde Marquez een 1.48.048 en was daarmee meer dan een seconde sneller. Joan Mir stak ook een nieuwe achterband en kwam tot op negen tienden van Marquez, die aan kop bleef staan.

Mir was op zijn beurt twee tienden rapper dan Pecco Bagnaia van Ducati. Alex Marquez eindigde op de vierde plaats voor Jack Miller en Aleix Espargaro. Johann Zarco werd zevende voor WK-leider Fabio Quartararo. De Fransman begon vrij aardig, maar bleef uiteindelijk steken op 1,4 seconde van Marquez. Takaaki Nakagami en Pol Espargaro maakten op hun Honda's de top-tien compleet.

De sessie werd ontsierd door twee crashes. Iker Lecuona ging al vroeg in de training onderuit in de snelle bocht 16. Hij was ongedeerd en keerde later terug op de baan. Valentino Rossi keerde na zijn crash niet terug. De Italiaan eindigde op de twintigste stek, nipt achter zijn oud-teamgenoot Maverick Viñales. De Spanjaard was in zijn eerste officiële sessie voor Aprilia negen tienden langzamer dan teamgenoot Aleix Espargaro en bleef op iets meer dan twee seconden van Marquez steken. Viñales' tijd was goed voor P19.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van Aragon