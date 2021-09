Marquez denkt niet aan stoppen: "Heb pijn en kan niet genieten"

Marquez won sinds zijn terugkeer in april de Grand Prix van Duitsland en eindigde op de tweede plaats in de Grand Prix van Aragon, maar verder is het seizoen voor de Spanjaard een worsteling. Lange tijd gebruikte hij nog antibiotica om het herstel van zijn arm te bevorderen en had hij fysiek moeite met de RC213V, die qua ontwikkeling op achterstand is gezet. Na de Grand Prix van San Marino, waarin Marquez vierde werd, gaf de Spanjaard toe dat hij had overwogen om op te geven, maar hij kwam daarop terug.

“Ik race, probeer te vechten en mijn niveau te verbeteren, maar ik kan er niet echt van genieten”, vertelde Marquez. “Op dit moment kan ik een paar ronden, een paar bochten genieten, maar wanneer je pijn hebt, kun je niet echt genieten. We hebben een punt bereikt waar ik van sommige momenten kan genieten, maar dat is nog niet genoeg. Ik wil meer lol hebben op de motor, dan ben ik ook competitief.”

Vorige week werd door een enkel medium gesuggereerd dat Marquez zijn seizoen eerder zou afbreken om verder te herstellen, maar dat is volgens de Spanjaard onzin. Ook een nieuwe operatie is niet aan de orde. “Op dit moment hebben we het plan om de situatie de komende races te verbeteren. Na Austin hebben we twee weken vrij. Dan wil ik thuis werken en kijken of we nog een stap kunnen zetten.”

Ook in zijn training wordt Marquez nog behoorlijk beperkt. Dat komt vooral omdat hij na elk raceweekend veel tijd nodig heeft om op adem te komen. “Ik rust soms drie dagen na een race. Dat is veel, maar als ik het niet doe, heb ik pijn”, onthulde hij. “Dan train ik twee of drie dagen voordat we naar het volgende circuit trekken. Zo heb ik nog niet vaak gewerkt, we hebben een plan en proberen dat te volgen.”