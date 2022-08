Marquez-broers nemen afscheid van manager Emilio Alzamora

Emilio Alzamora, oud-wereldkampioen in de 125cc-klasse, was zeventien jaar lang de belangenbehartiger van de Marquez-broers. Alzamora bemoeide zich met de contracten van de beide coureurs, regelde de communicatie van de beide heren en was – via een agency – ook verantwoordelijk voor het imago van beide coureurs. Volgens El Periódico de Catalunya hebben de broers nu een einde gemaakt aan de samenwerking, hetgeen Motorsport.com bevestigd heeft gekregen.

Alzamora is al een paar raceweekenden niet meer aanwezig in de MotoGP-paddock. In eerste instantie werd dat gewijd aan een coronabesmetting, maar Marc Marquez was dit weekend ook zonder Alzamora aanwezig in de paddock van de Red Bull Ring. De beide rijders, samen goed voor tien wereldtitels, hebben zich tot nu toe stilgehouden over de scheiding van Alzamora. Er gingen al vaker geruchten over een afscheid van Alzamora, maar deze keer is het definitief.

De laatste daad van Alzamora was de overstap die hij voor Alex Marquez bewerkstelligde. De coureur vertrekt bij Honda en rijdt volgend seizoen in dienst van Gresini Ducati.