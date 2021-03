Marquez breekt middenvoetsbeentje bij crash tijdens MotoGP-test

Marquez ging aan het begin van de Qatarese avond onderuit in bocht 9. Naar verluidt ging het om een zogenaamde highsider. Het team maakte aanvankelijk bekend dat de coureur ‘OK’ was maar dat hij wel voor controle naar het ziekenhuis moest. Daar werd een minutieus breukje in het middenvoetsbeentje geconstateerd. In een korte verklaring laat het team weten: “Na onderzoek is gebleken dat er een klein breukje van 2 millimeter in het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet zit.”

Even voor zijn crash had Marquez zijn snelste tijd van de dag gereden, een 1.54.692. De verwachting is dat Marquez de rest van de dag niet meer in actie komt. Marquez spreekt op donderdagavond nog wel met de schrijvende pers. Het team heeft nog geen duidelijkheid gegeven of de coureur vrijdag op de laatste dag van de test wel gaat rijden.

Marquez maakte deze winter de overstap van het Honda-fabrieksteam naar LCR Honda. Bij het team van Lucio Cecchinello heeft hij ook de beschikking over het nieuwste materiaal van Honda en ondersteuning van de fabriek. De Qatar-test van deze week verliep niet bijster spectaculair voor de jongere broer van Marc Marquez, die aan zijn tweede MotoGP-seizoen begint. Hij crashte vijf keer in vier dagen. De laatste van die reeks bracht de meeste schade toe.