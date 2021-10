Marquez boekt in Misano "belangrijkste zege" van het seizoen

Marc Marquez knalde zondag naar zijn derde overwinning van het seizoen toen raceleider Francesco Bagnaia in de slotfase van de race ten val kwam. Marquez had Bagnaia een groot deel van de race geschaduwd, maar moest plooien toen de Ducatist met de zoveelste versnelling kwam. Die marge deed Bagnaia overigens niet goed. Zijn voorband koelde iets af toen hij minder hoefde te pushen en dat veroorzaakte een crash in de lastige bocht 15. Marquez voerde zo de eerste Honda 1-2 sinds de GP van Aragon in 2017 aan, het was tevens zijn eerste overwinning op een conventioneel circuit sinds de Japanse GP in 2019.

“Dit jaar zijn de kwalificaties niet mijn sterkste punt, ik moet me focussen op de starts”, zei Marquez, die de wedstrijd aanving van de zevende startplek. “Ik begon heel goed, ik ging in de eerste ronde naar de zesde plaats en dat was nodig, ik wist namelijk ook dat de Ducati-rijders vanaf het begin zouden pushen. Na de eerste ronde zag ik dat we 1.32.2 reden en ik vroeg me af waar we in hemelsnaam mee bezig waren. Zaterdag reed ik met moeite 1.33.8. Het gevoel was een stuk beter, de motor deed het prima. Ook in de laatste ronden was mijn voorsprong vrij groot en dan is het ook goed om wat marge te hebben. Ik kon op een goede manier rijden in de laatste ronden, fysiek zat ik toen niet heel lekker op de motor. Het feit dat we maar heel weinig konden trainen op een droge baan hebben me geholpen, ik kon daardoor fris aan de race beginnen en de energietank zat nog vol. Ik voelde me vanochtend bij het wakker worden al goed.”

Marquez boekte zijn andere overwinningen dit jaar op circuits die tegen de klok in gaan. Dat Marquez nu op een normaal circuit zo sterk was, is volgens hem een belangrijke mijlpaal. “Voor de mensen van HRC is het belangrijk, zeker nu we weer gewonnen hebben op een circuit met voornamelijk bochten naar rechts”, voegde hij toe. “Het was een van mijn doelen, ik wilde hier of in Portimao nog een keer op het podium staan. Dit was een hele snelle race en we hebben het goed kunnen managen. Pecco was sneller en ik had die ronde net opgegeven, hij was aan het pushen toen hij crashte. Het kan gebeuren, maar ik was blij dat ik zo kon pushen en competitief kon zijn. Het was een mooie en belangrijke overwinning voor mezelf, voor het team en met het oog op de voorbereidingen voor 2022.”