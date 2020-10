Marquez blij met eerste MotoGP-podium, maar “het zegt niet veel”

De jonge Marquez reed zondag een dijk van een wedstrijd op het circuit van Le Mans. Vanaf de achttiende startplaats stoomde hij op naar de tweede plaats, in de laatste ronden leek hij zelfs nog even aanspraak te maken op de overwinning. Het was voor Marquez het eerste podium van zijn MotoGP-carrière en voor Honda tevens het eerste podium van het seizoen. Ondanks een gebrek aan ervaring in de regen excelleerde de Spanjaard terwijl andere ‘nieuwe’ regenrijders Fabio Quartararo en Joan Mir veel problemen hadden. Marquez leek zich thuis te voelen in de omstandigheden.

Ondanks deze forse opsteker vond Marquez het gevoel na het behalen van zijn Moto2-wereldtitel mooier, bovendien nuanceerde hij het belang van een podium in de regen: “Het voelt niet als een rechtvaardiging, een podium in de regen betekent niet veel”, sprak Marquez bij DAZN. “Maar het zorgt er wel voor dat je erin blijft geloven. Ik heb op het juiste moment de stap naar de MotoGP gemaakt en we doen het goed.” In de persconferentie vervolgde hij: “Mijn laatste podium was in Maleisië [in 2019]. Dat gevoel was heel goed omdat ik ook kampioen werd. Dat voelde beter dan een MotoGP-podium, wereldkampioen worden was wel uniek. Maar ik ben blij met dit podium, nu moeten we zorgen dat we dit ook kunnen als het droog is. Dat is de sleutel als je snel wilt zijn in de MotoGP-klasse. We doen het stap voor stap, maar we moeten alles op een rij krijgen. De kwalificatie moet beter, vanaf de achttiende plek starten is heel moeilijk. Maar ik ben blij voor het team, ze hadden het nodig.”

Kans op zege verloren achter Dovizioso

Marquez wist dat hij zich in de regen kon onderscheiden. “Ik heb altijd geloofd dat een podium dit jaar binnen de mogelijkheden lag, ik wist dat ik m’n kans moest grijpen. Ik wist dat onze motor het goed doet in de regen, dat heb ik al vaak gezien met [Marc] en wij moesten het nu gewoon doen.” Marquez eindigde uiteindelijk op iets meer dan een seconde van racewinnaar Danilo Petrucci en denkt dat hij de kans op een overwinning heeft laten lopen in gevecht met Andrea Dovizioso: “Ik reed achter Cal [Crutchlow] en ik verloor wat seconden toen ik hem inhaalde, ik zag dat de Ducati’s aan het spelen waren en ik zag ook dat het gat steeds kleiner werd”, vervolgde hij. “Toen wist ik dat er iets mogelijk was. Ik probeerde Pol [Espargaro] in te halen, maar hij was ook snel. Het belangrijkste was de tijd die ik verloor bij het inhalen van Dovi. Petrux reed daarom iets te ver en met drie ronden te gaan wilde ik vooral niet crashen, dan was ik alles kwijt geweest. Als je aan het eind van de race valt, zal niemand meer denken aan de rest van de race.”