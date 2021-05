Marquez reed zaterdagmiddag de snelste tijd in de kwalificatie voor de Franse GP toen het weer zachtjes begon te regenen. De omstandigheden leken de Spanjaard in de kaart te spelen, maar uiteindelijk doken nog vijf coureurs onder de tijd van Marquez door. De pole-position ging uiteindelijk voor de derde race op rij naar Fabio Quartararo. Normaal gesproken is Marquez sterk in deze omstandigheden, maar de coureur gaf toe zich niet helemaal comfortabel te voelen. Een laatste poging had hem niet automatisch pole gebracht, verklaarde hij na afloop.

“Het is een van mijn sterke punten om me in wisselvallige omstandigheden aan te kunnen passen, dat was altijd zo en ook nu voel ik me comfortabel in dit soort omstandigheden”, aldus Marquez. “Op de slicks voel ik me niet heel erg fijn als er bijvoorbeeld nog natte plekken zijn, ik heb dan nog niet de kracht om de agressieve nukken van de motor op te vangen. Het is niet zo dat ik me onveilig voel, maar ik mis een beetje vertrouwen. Ik heb het niet helemaal in de vingers. Afgezien daarvan voelde ik me vandaag goed, in de vierde training en ook in de kwalificatie. Het is jammer dat ik de eerste rijder was die langs het zwart-wit geblokt kwam, eigenlijk had ik nog een rondje nodig. Het is geen excuus, want ik denk dat het lastig was om de tijd nog verder aan te scherpen. Ik ben erg blij. Het was goed wat we gedaan hebben, voor mij en voor het team. We staan goed op de eerste twee startrijen, dat is een droom. We staan er goed bij voor de race van morgen.”

“Het is pijnlijk, hier lag een geweldige kans”

Repsol Honda-teamgenoot Pol Espargaro lag ook op koers voor pole-position, hij noteerde de snelste tijd in de eerste sector. Hij crashte vervolgens bij het insturen van La Chapelle en moest genoegen nemen met de achtste plaats. Hij moest niet alleen Marquez voor zich dulden, ook LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami zat er nog voor. De Catalaan baalde als een stekker nadat hij de hele dag sterk was. “Ik baal verschrikkelijk omdat ik het doel had om pole te trainen of in ieder geval op de eerste rij te eindigen”, verklaarde Espargaro. “De eerste sector was geweldig, ik was drie tienden sneller dan Fabio en Jack, zij staan beiden op de eerste rij. Het is pijnlijk dat het niet lukte. In Jerez was de kans heel klein, maar hier hadden we een geweldige uitgangspositie. Ik was aan het wachten tot we aan het eind nog een keer konden pushen en ik ging iets te langzaam. Ik vroeg te veel van de motor in bocht 6. Het gevoel is geweldig op de droge baan, we horen bij de snelste coureurs. Het is pijnlijk dat we hier bij de snelste coureurs horen, maar dat ik als achtste moet starten en pas de derde Honda ben. Dat is verschrikkelijk.”

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images