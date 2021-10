De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen heeft afgezien van 2019 elke race in Austin gewonnen en ook dit weekend staat hij weer als een van de favorieten op papier. De fysiek veeleisende omloop is niet gunstig voor Marc Marquez, die nog altijd herstellende is van zijn armblessure.

Het gevoel was vrijdag niet goed, maar toch stond de Spanjaard aan kop na de eerste vrije trainingen op het Circuit of the Americas.

Gevraagd door Motorsport.com of hij zich weer iets sterker voelde, zei Marquez: “Ja, maar het gevoel met de motor was helemaal niet zo goed. Toen ik in de pits kwam en zag dat ik bovenaan stond, was ik verbaasd. Mijn gevoel was niet goed, dus dat verraste mij nogal. Het was vreemd."

Moeite met eerste sector

"Ik ben blij met dit resultaat, maar niet vanwege de sterke rondetijd of het gevoel. Dat is nog niet super. Het is waar dat de eerste sector in het verleden een van mijn sterkere punten was. Daar verlies ik nu best veel, het veranderen van richting gaat moeizaam. Dat kost tijd. En toch had ik een aardige ronde. Ik hoop dat het morgen nog een beetje regent, dat zal mij helpen om de rest van het weekend beter door te komen.”

De Repsol Honda Team-rijder wil wat betreft de race nog niet vooruitlopen op de zaken. “Dit is een fysiek zwaar circuit. Zelfs als je topfit bent, is dit een plek waar je moeite hebt om de race op een goede manier uit te rijden. We zullen wel zien. Op het achterste rechte stuk kun je een beetje rust nemen. Daar ligt nieuw asfalt en is het niet zo hobbelig. Maar verder is het een heel fysiek circuit. We gaan proberen hetzelfde niveau te houden. Hopelijk kunnen we nog iets beter worden, want anderen zullen ook sterker zijn.”