Marco Bezzecchi is een van de revelaties van het MotoGP-seizoen 2023. De Italiaan die voor het team van Valentino Rossi rijdt geniet van een sterk seizoen en staat na acht raceweekenden op de derde plaats. Hij pakte in Argentinië zijn eerste GP-zege en plakte daar in Frankrijk zijn tweede aan vast. Op het TT Circuit Assen won hij de sprint. In totaal heeft hij 158 punten gepakt, 36 punten minder dan kampioenschapsleider Francesco Bagnaia.

Vanwege zijn indrukwekkende prestaties is Bezzecchi's toekomst onderwerp van speculatie. De 24-jarige coureur uit Rimini wordt gelinkt aan een zitje bij Pramac. Motorsport.com heeft vernomen dat Bezzecchi's manager, Francesco Secchiaroli, reeds geïnformeerd is door Ducati dat Bezzecchi's enige optie voor een fabrieks-Ducati, de Desmosedici waarmee Bagnaia, Enea Bastianini en Jorge Martin rijden, in 2024 het zitje bij Pramac zou zijn.

Mocht Bezzecchi ervoor kiezen om VR46 trouw te blijven, zal hij opnieuw op een machine moeten rijden die een jaar ouder is dan het fabrieksmateriaal - iets waar hij de afgelopen twee seizoenen al ervaring mee heeft gehad. Het verschil tussen de motor van dit jaar en vorig jaar is volgens Ducati qua performance zeer klein, al geldt dat niet voor het prijskaartje. De nieuwste versie kost zo'n 800.000 euro meer dan de vorige. Mocht hij ingaan op het voorstel om voor Pramac te gaan rijden, dan zou het gat dat Bezzecchi achterlaat bij het door Mooney gesteunde team worden opgevuld door Franco Morbidelli. Yamaha kondigde woensdag aan dat er in 2024 geen plaats meer is voor Morbidelli. In zijn plaats komt Alex Rins, die het niet naar zijn zin heeft bij LCR, mede door een gebrek aan steun van Honda.

Mocht Bezzecchi naar Pramac gaan, dan zou hij daar Johann Zarco vervangen. De Fransman rijdt al sinds 2021 voor het team, maar zou op zijn beurt weer de plek van Rins bij LCR kunnen opvullen. Teameigenaar Lucio Cecchinello ziet de tweevoudig Moto2-kampioen als voornaamste optie om Rins te vervangen. Honda houdt op dit moment echter Iker Lecuona in de gaten. De Spanjaard reed twee seizoenen voor Tech3 KTM in de MotoGP voordat hij de overstap maakte naar HRC in de WK Superbikes. Lecuona valt dit weekend in voor Rins, die herstellende is van een gebroken been. Hij viel eerder dit jaar al in bij Repsol Honda als invaller voor Joan Mir en Marc Marquez.