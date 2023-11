Bezzecchi woest op "smerigste rijder" Marquez na crash in Valencia

De MotoGP-seizoensfinale in Valencia kwam voor Marco Bezzecchi alweer ten einde voordat die goed en wel begonnen was. De VR46-rijder, die het seizoen afsluit op de derde plek in de titelstrijd, vond kort na de start in de derde bocht al zijn Waterloo. Over het voorval dat aan zijn crash voorafging, had Bezzecchi na afloop wel wat te zeggen. "Helaas was mijn race heel kort. [Marc] Marquez besloot om mijn race te beëindigen in bocht 3. Hij deed hetzelfde als in bochten 5 en 6 in Thailand, hij raakte me dus aan de achterkant. Het probleem was echter dat het deze keer veel harder ging, waardoor ik heel vroeg crashte", vertelde hij.

Aan de crash hield Bezzecchi een pijnlijke linkervoet en twee bezeerde schouders over. Opvallend genoeg was de crash zelf niet in beeld tijdens de tv-registratie en ook liet de regie geen herhalingen zien, iets wat de Italiaan een bijzondere keuze vond. "Het was heel, heel smerig. Met de tv-beelden kun je het denk ik goed zien, maar het is Marquez, dus ze ondernemen geen actie tegen hem. Ze hebben het onderzocht, maar zoals altijd doen ze niets. Ze vinden het altijd een race-incident", haalde Bezzecchi en passant ook nog even uit naar de MotoGP-stewards, die na een kort onderzoek oordeelden dat Marquez geen straf verdiende voor de botsing in bocht 3. Zelf vond de drievoudig MotoGP-racewinnaar dat de zesvoudig wereldkampioen wel een straf verdiende, ook om dat het niet zijn eerste botsing was.

"Marquez is het probleem. We zagen het zaterdag met Jorge [Martin], waarbij gelukkig niets geks gebeurde, en nu met mij, in Thailand met mij en in Le Mans met Pecco [Bagnaia]. Het is meestal oké als de ander niet crasht. Maar als je een ander laat crashen, moet het verdomme op zijn minst een straf zijn. Anders gaat iedereen op deze manier racen en anderen laten crashen. Brad [Binder] deed hetzelfde in Indonesië en hij kreeg een long lap. Zo hoort het. De race duurt 27 ronden. Als je me na drie bochten laat crashen, vind ik dat je een straf verdient", foeterde Bezzecchi, die na een vraag van Motorsport.com verder inging op het feit dat Marc Marquez in zijn ogen met meer dingen wegkomt. "Absoluut. Ze doen nooit iets tegen hem, want hij is Marquez. Hij is ook de smerigste rijder."

Marquez wil weinig tijd besteden aan vragen over Bezzecchi

Marquez reageerde zelf intussen relatief laconiek op zijn botsing met Bezzecchi en stelde dat de Italiaan zelf ook de nodige incidenten veroorzaakt heeft. "Ik wil niet veel tijd besteden aan deze rijder, want tijdens het seizoen heeft hij me al vele malen van de baan geduwd. Het was normaal", blikte de afzwaaiend Honda-rijder terug op het voorval. "Ik bedoel, ik zat aan de binnenkant. Hij probeerde de lijn vast te houden om in bocht 4 terug te komen, maar je verliest als je aan de buitenkant zit. Dat geldt zeker als de rijder aan de binnenkant de snelheid behoudt. Tussen bochten 2 en 3 reden we naast elkaar en toen probeerde hij de lijn vast te houden om in bocht 4 terug te komen. Meer is het niet."