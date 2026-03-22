Bezzecchi grijpt WK-leiding: "Moeten met beide benen op de grond blijven"

Na drie Grand Prix-zeges op rij begon Marco Bezzecchi als topfavoriet aan de GP van Brazilië. Die status maakte hij meer dan waar door bij de start meteen de leiding te grijpen en vervolgens op dominante wijze naar zijn vierde opeenvolgende zege te rijden. Hij werd hiermee de vijfde rijder in het MotoGP-tijdperk die dit flikte, na Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez en Francesco Bagnaia.

Meer over de GP van Brazilië: MotoGP Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Met zijn tweede GP-zege van 2026 nam Bezzecchi ook de leiding in het kampioenschap over van Pedro Acosta, die niet verder kwam dan een zevende plaats. Het stemde de Aprilia-rijder vanzelfsprekend tevreden dat hij de koppositie in de titelstrijd overnam, maar hij weet ook dat het seizoen pas net is begonnen.

"We hebben nog lang te gaan, maar het is altijd geweldig", zei Bezzecchi in de persconferentie. "Dit gebeurt niet vaak in je leven, dus we moeten ervan genieten. Toch moeten we ook met beide benen op de grond blijven staan. We hebben nog twintig races te gaan en de andere rijders zijn supersterk. Laten we proberen geconcentreerd te blijven en op deze manier door te gaan."

Verloren op vrijdag, winnen op zondag

Toch kon de overwinning van Bezzecchi enigszins verrassend genoemd worden. Hij kwam vrijdag slecht uit de startblokken door in de training slechts de twintigste tijd te noteren. Dit dwong hem ook tot deelname aan het eerste deel van de kwalificatie. "Na vrijdag dacht ik niet dat ik Goiânia kon verlaten met een overwinning, want ik voelde me niet echt goed", gaf de Italiaan toe.

Marco Bezzecchi legde met een goede start de basis voor zijn vierde MotoGP-zege op rij. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ik was een beetje verloren en probeerde te compenseren door te veel te willen, te laat te remmen. Ik deed gewoon te veel in mijn pogingen om dichterbij te komen. Na de training zei ik tegen mijn crew dat we tot rust moesten komen. We hebben aan alle mogelijke dingen gewerkt en alle details, lijnen enzovoorts bekeken. We probeerden het weekend om te toveren, want ik wilde beter presteren."

Op zaterdagochtend ging het al beter, maar vooral in de sprintrace zette Bezzecchi een grote stap. "Ik was niet snel genoeg om voor het podium te vechten, maar ik probeerde dingen te begrijpen toen ik Fabio [Di Giannantonio], Marc [Márquez] en Jorge [Martín] achtervolgde. Ik probeerde ze een beetje te kopiëren en mijn eigen rijstijl verder aan te passen, en vanochtend voelde ik me beter."

Ondanks het betere gevoel dacht Bezzecchi echter dat de overwinning nog altijd buiten bereik was. "Ik dacht dat Diggia, Jorge en Marc sneller waren dan ik. Ik probeerde bij de start de leiding te nemen en dacht dat ze na een paar ronden zouden proberen om me in te halen. Maar na een paar ronden zag ik dat ik wegreed, dus ik probeerde rustig te blijven in de verwachting dat mijn voorband binnen een paar ronden klaar zou zijn. Maar ik voelde me goed en dat bleef zo, dus ik pushte en zag wel waar het eindigde."