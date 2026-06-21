Marco Bezzecchi voelt zich “s**t” na incident met marshal in Brno, zegt Aprilia

Aprilia zegt dat Marco Bezzecchi zich “s**t” heeft gevoeld nadat hij een marshal had geslagen na zijn crash in de sprintrace van zaterdag tijdens de Grand Prix van Tsjechië.

De leider in het MotoGP-kampioenschap beheerste het nieuws in Brno nadat beelden opdoken waarop te zien was dat hij een marshal sloeg die zijn stilgevallen motor probeerde weg te halen.

Het incident werd onderzocht door de stewards, die hem voor de rest van het weekend uitsloten vanwege wat zij omschreven als onsportief gedrag.

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Bezzecchi bood zondagochtend onvoorwaardelijk zijn excuses aan op sociale media en bezocht de marshal persoonlijk voor de warm-up om zijn excuses aan te bieden voor zijn daden.

De Italiaan sprak zich na de straf niet direct publiekelijk uit, maar Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola stond de media namens hem te woord na de race.

Gevraagd hoe Bezzecchi zich bijna 24 uur na het incident voelde, zei Rivola: “Hij voelt zich klote. Hij voelt zich klote zoals ieder van ons zich zou voelen.

“Hij is een behoorlijk emotioneel persoon, zoals je je kunt voorstellen.

“Het goede is dat hij morgen op de [850cc]-motor zit [in de Pirelli-test] en we testen met goede dingen. Het is een nieuwe uitdaging.

“Hij racet in Assen [volgend weekend], dus het is makkelijk om het tempo te veranderen.”

Hoewel Bezzecchi zijn crash uit de vijfde plaats in de voorlaatste ronde van de race aanvankelijk wegwuifde, leek hij geërgerd toen een marshal per ongeluk de motor op toeren bracht terwijl hij probeerde de motor uit het grind te tillen.

Gevraagd of de 27-jarige reageerde uit bezorgdheid over schade aan zijn motor, zei Rivola: “Ja, eerlijk gezegd klopt dat.

“Toen we de beelden bekeken, was hij aanvankelijk relatief kalm - hij liep - en toen begon hij te rennen toen hij besefte dat de motor nog steeds tegen de toerenbegrenzer aan zat.

“Het achterwiel draaide rond de 165km/h en slingerde overal stenen heen. Stel je voor dat de motor plotseling had ingeschakeld en ervandoor was gegaan - wie weet waar we hem dan hadden moeten ophalen.

“Dat gezegd hebbende, was zijn reactie niet acceptabel, punt uit.

“Maar zijn reactie kwam voort uit de gedachte: ‘Wat gebeurt er met mijn motor?’ en het besef dat er een gevaarlijke situatie was.

“Maar ik herhaal: het gebaar zelf is niet acceptabel.”

Door Bezzecchi’s afwezigheid in de race van zondag kon teamgenoot Jorge Martin zijn voorsprong terugbrengen tot slechts vijf punten, terwijl ook Marc Marquez weer in de titelstrijd kwam na de tweede opeenvolgende grand prix-zege van de Ducati-coureur in 2026.

Maar Rivola sprak het vertrouwen uit dat de tegenslag geen invloed zou hebben op Bezzecchi’s titelcampagne.

“Ik denk dat momenten als deze zijn waarop het belangrijk is om op te treden als een verenigd team, zoals we onlangs deden met Jorge [in Balaton Park] en met al het andere dat is gebeurd,” zei hij.

“Maar ik geloof dat Marco sterk genoeg is, en met ons des te meer, om meteen weer op te staan en op de best mogelijke manier te reageren.

“We zijn ook op een geweldig circuit, we hebben morgen een test en gelukkig stapt hij meteen weer op de motor, dus ik denk dat hij goed zal reageren.”