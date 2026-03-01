Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"

IndyCar
St. Petersburg
Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"

Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

MotoGP
GP van Thailand
Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

De termen die je moet kennen voor het Formule 1-seizoen 2026

Formule 1
De termen die je moet kennen voor het Formule 1-seizoen 2026

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

WK-stand MotoGP 2026: Acosta leidt na eerste raceweekend in Thailand

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta leidt na eerste raceweekend in Thailand

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand

Bezzecchi slaat terug met dominante zege in Thailand, Márquez rijdt lek

MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi slaat terug met dominante zege in Thailand, Márquez rijdt lek
MotoGP GP van Thailand

Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

Met een dominante overwinning in de Grand Prix van Thailand lijkt Marco Bezzecchi een belangrijke kanshebber te gaan worden in de strijd om de MotoGP-titel, al wil hij daar nog niets van weten.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Zondag maakte Marco Bezzecchi zijn status als topfavoriet voor de overwinning helemaal waar tijdens de MotoGP Grand Prix van Thailand. De snelste rijder uit alle vrije trainingen in Buriram zette zijn pole-position om in de kopstart, om vervolgens ogenschijnlijk relatief eenvoudig naar zijn derde Grand Prix-zege op rij te rijden. Eind vorig jaar won Bezzecchi namelijk de laatste twee lange races in Portugal en Valencia.

Meer over de GP van Thailand:

Met zijn zege revancheerde Bezzecchi zich op de best mogelijke manier voor de teleurstelling in de sprintrace, toen hij in de tweede ronde vanuit leidende positie crashte. De Italiaan benadrukte dan ook hoe belangrijk het was om op zondag meteen terug te slaan. "Na zaterdag was het belangrijk om te proberen te resetten en terug te slaan in de race", liet hij optekenen na zijn overwinning.

"Ik wist dat mijn snelheid goed was en dat ik in het begin meteen een klein gaatje zou kunnen slaan als ik goed zou starten. Gelukkig was mijn strategie goed en kon ik de voorsprong een beetje managen. Makkelijk was het niet, want de bandenslijtage was kritiek, maar we hebben goed gewerkt. Het hele team heeft geweldig werk geleverd en ik kan ze niet genoeg bedanken."

Bezzecchi was in Thailand niet de enige Aprilia-rijder die zich in de voorste gelederen liet zien. Trackhouse-rijder Raúl Fernández mocht als nummer drie mee naar het podium in beide races, terwijl Jorge Martín en Ai Ogura de top-vijf completeerden in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Met deze resultaten bewees Aprilia dat de RS-GP nu een motorfiets is die een echte bedreiging kan vormen voor Ducati.

Alleen in de allereerste ronden van de race kon Raúl Fernández nog in de buurt van Bezzecchi blijven.

Alleen in de allereerste ronden van de race kon Raúl Fernández nog in de buurt van Bezzecchi blijven.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toch durfde Bezzecchi na zijn zege in Buriram nog niet uit te spreken dat hij dit jaar een van de kandidaten voor de wereldtitel gaat zijn. "De jongens hebben deze winter geweldig werk geleverd, maar uiteindelijk is dit pas de eerste race. We moeten rustig en gefocust blijven en proberen om altijd op de best mogelijke manier te werken", aldus de Italiaan.

"We weten namelijk dat we het op een gegeven moment een keer lastig gaan krijgen. Dat is normaal en geldt voor iedereen, dus we moeten het race voor race benaderen. We moeten ook proberen om deze heel positieve stemming vast te houden. Ik kan niet wachten om naar Brazilië te gaan."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"

IndyCar
St. Petersburg
Grosjean vergelijkt: "IndyCar in laatste bocht Monaco veel sneller dan F1"

Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

MotoGP
GP van Thailand
Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

De termen die je moet kennen voor het Formule 1-seizoen 2026

Formule 1
De termen die je moet kennen voor het Formule 1-seizoen 2026
Vorig artikel Michelin verklaart lekke band die tot uitvalbeurt Marc Márquez leidde

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

WK-stand MotoGP 2026: Acosta leidt na eerste raceweekend in Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta leidt na eerste raceweekend in Thailand

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: MotoGP Grand Prix van Thailand
Meer van
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Marco Bezzecchi verklaart kostbare crash in MotoGP-sprint Thailand

Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit
Meer van
Aprilia Racing

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Martín krijgt groen licht voor MotoGP-test: "Mis nog kracht en mobiliteit"