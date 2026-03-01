Bezzecchi voelt zich nog geen titelkandidaat: "Krijgen het een keer lastig"

Zondag maakte Marco Bezzecchi zijn status als topfavoriet voor de overwinning helemaal waar tijdens de MotoGP Grand Prix van Thailand. De snelste rijder uit alle vrije trainingen in Buriram zette zijn pole-position om in de kopstart, om vervolgens ogenschijnlijk relatief eenvoudig naar zijn derde Grand Prix-zege op rij te rijden. Eind vorig jaar won Bezzecchi namelijk de laatste twee lange races in Portugal en Valencia.

Met zijn zege revancheerde Bezzecchi zich op de best mogelijke manier voor de teleurstelling in de sprintrace, toen hij in de tweede ronde vanuit leidende positie crashte. De Italiaan benadrukte dan ook hoe belangrijk het was om op zondag meteen terug te slaan. "Na zaterdag was het belangrijk om te proberen te resetten en terug te slaan in de race", liet hij optekenen na zijn overwinning.

"Ik wist dat mijn snelheid goed was en dat ik in het begin meteen een klein gaatje zou kunnen slaan als ik goed zou starten. Gelukkig was mijn strategie goed en kon ik de voorsprong een beetje managen. Makkelijk was het niet, want de bandenslijtage was kritiek, maar we hebben goed gewerkt. Het hele team heeft geweldig werk geleverd en ik kan ze niet genoeg bedanken."

Bezzecchi was in Thailand niet de enige Aprilia-rijder die zich in de voorste gelederen liet zien. Trackhouse-rijder Raúl Fernández mocht als nummer drie mee naar het podium in beide races, terwijl Jorge Martín en Ai Ogura de top-vijf completeerden in zowel de sprintrace als de Grand Prix. Met deze resultaten bewees Aprilia dat de RS-GP nu een motorfiets is die een echte bedreiging kan vormen voor Ducati.

Alleen in de allereerste ronden van de race kon Raúl Fernández nog in de buurt van Bezzecchi blijven. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toch durfde Bezzecchi na zijn zege in Buriram nog niet uit te spreken dat hij dit jaar een van de kandidaten voor de wereldtitel gaat zijn. "De jongens hebben deze winter geweldig werk geleverd, maar uiteindelijk is dit pas de eerste race. We moeten rustig en gefocust blijven en proberen om altijd op de best mogelijke manier te werken", aldus de Italiaan.

"We weten namelijk dat we het op een gegeven moment een keer lastig gaan krijgen. Dat is normaal en geldt voor iedereen, dus we moeten het race voor race benaderen. We moeten ook proberen om deze heel positieve stemming vast te houden. Ik kan niet wachten om naar Brazilië te gaan."