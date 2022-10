Bezzecchi verrast met pole: "Laatste bocht was echt heel goed"

Nadat Marco Bezzecchi tijdens de Italiaanse GP dit voorjaar al eens een tweede plek in de kwalificatie pakte, trainde hij zaterdag op het Chang International Circuit pole-position voor de Thaise Grand Prix. Hij deed dat met een nieuw ronderecord van 1.29.671. Hij was alweer de zevende Ducati-coureur van het seizoen die pole-position pakte, de tiende van dit volledige seizoen. Voor de formatie van oud-coureur Valentino Rossi was het de allereerste pole in de topklasse van de motorsport.

“Het was een fantastische dag”, reageert Bezzecchi. “Eerlijk gezegd had ik deze pole-position niet verwacht. Maar mijn ronde was goed en dat voelde ook zo. Toen ik arriveerde in parc fermé was de blijdschap enorm bij mijn crew en de jongens waar ik mee werk. Het gevoel was heel goed, maar ik ben ook blij omdat we dit weekend goed gewerkt hebben nadat ik op vrijdag niet heel snel was. Vanuit de derde training hebben we een stap gezet en was ik heel competitief, ook als ik kijk naar het tempo. Het was een mooie dag. De laatste sector was mijn sterke punt, maar een goede laatste bocht gaf me de kans om hier pole te pakken, al was ik over het algemeen wel snel genoeg.”

Francesco Bagnaia, een VR46-collega van Bezzecchi, schopte het in een intense kwalificatie tot de derde plek. De Ducati-kopman werkte in Q2 een slechte eerste run af en moest daarom op safe gaan in het beslissende deel om toch zover mogelijk vooraan te eindigen. “Ik ben blij met wat we vandaag bereikt hebben, aan het begin van de kwalificatie hadden we problemen met de achterband”, zegt Bagnaia. “Ik kon geen goede ronde rijden, ik had moeite om tractie te vinden. Daarna was ik wel snel, maar ik wilde zo safe mogelijk naar een competitieve tijd. Ik had een goede ronde nodig omdat ik nog niets gereden had, dus dat was heel belangrijk.”

Bagnaia’s Jack Miller moest de kwalificatie eerder afbreken. Dat kwam door een probleem met het motorblok. Ducati heeft het blok in de motor van de Australiër meteen vervangen.