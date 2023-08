Bezzecchi verlengt en blijft VR46 trouw in MotoGP in 2024

Vorig jaar maakte Marco Bezzecchi in dienst van VR46 Ducati zijn debuut in de MotoGP. De Italiaan liet zich dat jaar meteen gelden door in de TT van Assen zijn eerste podiumplek in de koningsklasse te behalen, om dit jaar opnieuw een grote stap te zetten. Hij scoorde tot dusver al twee Grand Prix-zeges op zijn Ducati GP22 en bovendien bezet hij halverwege het seizoen de derde plaats in het kampioenschap op 68 punten van regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia.

Bezzecchi werd de afgelopen weken een van de hoofdrolspelers in de silly season van de MotoGP. Hij werd gelinkt aan een overstap naar Pramac Ducati, waar eerder deze maand een plekje vrijkwam door de aankondiging van het vertrek van Johann Zarco naar LCR Honda. Een zitje bij Pramac zou voor Bezzecchi ook de enige mogelijkheid zijn om in 2024 over een actuele Ducati-motorfiets, terwijl hij bij een langer verblijf bij VR46 opnieuw op een machine van een jaar oud zou plaatsnemen. Desondanks leek langer aanblijven bij zijn huidige team de voorkeur te krijgen, ook doordat teameigenaar Valentino Rossi graag wilde dat Bezzecchi niet zou vertrekken.

Na zijn derde plaats in Oostenrijk maakte Bezzecchi duidelijk dat hij zijn keuze voor 2024 gemaakt had en dat daar op korte termijn duidelijkheid over zou komen. Dat is woensdag in de aanloop naar de GP van Catalonië dan ook gebeurd. Eerst deelde VR46 een korte video waarin de coureur uit Rimini iets ondertekent, begeleid door de tekst: "Iemand wil je iets binnenkort iets vertellen..." Enkele uren later volgde de bevestiging dat Bezzecchi in 2024 inderdaad opnieuw uitkomt voor VR46.

Met de bevestiging van het aanblijven van Bezzecchi bij VR46 is een nieuw puzzelstukje op zijn plek gevallen in de silly season van de MotoGP. De plek naast Jorge Martin bij Pramac blijft hierdoor nog leeg en de verwachting is niet dat Luca Marini die gaat invullen, hij blijft hoogstwaarschijnlijk ook bij VR46. Wie wel garen kan spinnen bij de keuze van Bezzecchi is Franco Morbidelli. De Italiaan moet eind 2023 vertrekken bij het fabrieksteam van Yamaha en werd vervolgens gelinkt aan Bezzecchi's plek bij VR46, maar nu lijkt de weg naar Pramac juist open te liggen. Als dat gebeurt, krijgt Morbidelli volgend jaar de beschikking over dezelfde fabrieksmotor van Ducati als regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia.