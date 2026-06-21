Bezzecchi uitgesloten van de Tsjechische GP wegens het raken van een marshal in de sprint

Marco Bezzecchi mag niet starten in de Tsjechische Grand Prix van zondag nadat de MotoGP-stewards hem hebben bestraft voor het ‘duwen en slaan’ van een marshal in de sprintrace.

De kampioenschapsleider reed op de voorlaatste ronde op de vijfde plaats toen hij crashte in bocht 3 van de Brno-sprint.

Nadat hij in het grind was beland, rende Bezzecchi naar zijn gehavende Aprilia RS-GP en was te zien terwijl hij een marshal aanviel die zijn motor aan het bergen was, waarbij de beelden van het incident viraal gingen op sociale media. Later liep hij weg van de plek van het incident, waarmee hij zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen noteerde.

De fabrieksrijder van Aprilia werd op zaterdagavond opgeroepen voor een vergadering met de stewards vanwege zijn onsportieve gedrag.

Na de Italiaan te hebben gehoord, besloten de stewards hem voor de rest van het weekend te schorsen.

“Op 20 juni 2026, om 16:07:41 tijdens de MotoGP™ Sprint van de MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, hebt u na een crash circuitmarshals geduwd en geslagen die probeerden uw machine te bergen,” stond in een verklaring.

“Dit is een handeling die schadelijk is voor de belangen van de sport en is daarom een overtreding zoals beschreven in Artikel 3.3.2.2 van het FIM Grand Prix World Championship Regulations, elke corrupte of frauduleuze handeling, of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van de bijeenkomsten of van de sport, uitgevoerd door een persoon of een groep personen tijdens een evenement”

“Om de bovenstaande redenen heeft het FIM MotoGP™ Stewards Panel u een schorsing opgelegd voor de MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA. (in overeenstemming met artikelen 3.2.1 en 3.3.2.3 van het FIM Grand Prix World Championship Regulations).”

Aprilia ging in beroep tegen de beslissing, waarbij zowel teammanager Paolo Bonora als motorsportbaas Massimo Rivola namens Bezzecchi verschenen bij de hoorzitting.

De stewardscommissie, geleid door voormalig 500cc-coureur Simon Crafar, verwierp het beroep echter en handhaafde de oorspronkelijke beslissing.

In een lange verklaring zeiden de stewards: "De FIM Appeal Stewards hebben de namens de rijder ingediende argumenten en het gepresenteerde bewijs zorgvuldig overwogen, waaronder videobeelden, officiële rapporten en de omstandigheden rond het incident.

"Hoewel de Appeal Stewards erkennen dat rijders die bij ongevallen betrokken zijn frustratie, teleurstelling en MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA 2026 verhoogde emotie kunnen ervaren direct na een incident, kunnen dergelijke omstandigheden fysieke agressie gericht tegen circuitpersoneel dat hun officiële taken uitvoert niet verontschuldigen of rechtvaardigen.

"Circuitmarshals en andere veiligheidsfunctionarissen zijn van fundamenteel belang voor het veilig verloop van de motorsport. Zij opereren in gevaarlijke omgevingen en begeven zich vaak dicht bij rijdende motorfietsen en andere gevaren om deelnemers te beschermen en het veilige vervolg van het evenement mogelijk te maken. De sport is erop aangewezen dat deze functionarissen hun verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren zonder angst voor intimidatie, misbruik of fysiek geweld.

"De principes van sportief gedrag vereisen dat alle deelnemers officials, marshals en vrijwilligers te allen tijde met respect behandelen. Elk fysiek contact van agressieve aard richting een circuitveiligheidsfunctionaris vormt een ernstige afwijking van die normen en ondermijnt het wederzijdse vertrouwen en respect waarvan de veilige organisatie van het kampioenschap afhankelijk is.

"De Appeal Stewards achten het bijzonder significant dat de betrokken personen marshals waren die actief bezig waren met het bergen van de machine van de rijder na een ongeval. Dergelijk personeel handelde uitsluitend in het belang van de veiligheid van de rijder, de veiligheid van het evenement en het ordelijke verloop van de wedstrijd.

"Fysieke agressie tegen marshals is volstrekt onaanvaardbaar in de professionele motorsport en kan ongeacht de omstandigheden die tot het incident hebben geleid niet worden getolereerd. Het niet gepast reageren op dergelijk gedrag zou het risico met zich meebrengen dat het verkeerde signaal wordt afgegeven aan deelnemers in het hele kampioenschap en zou in strijd zijn met de verplichting van het bestuursorgaan om officials, vrijwilligers en werknemers die bijdragen aan de sport te beschermen.

"Gelet op de ernst van het gedrag, de status van de betrokken personen als circuitveiligheidsfunctionarissen, de noodzaak om behoorlijke gedragsnormen te handhaven en de noodzaak van zowel specifieke als algemene afschrikking, zijn de Appeal Stewards ervan overtuigd dat het Stewards Panel terecht kon concluderen dat de acties van de rijder een handeling vormden die schadelijk is voor de belangen van de sport.

"De Appeal Stewards concluderen verder dat de opgelegde sanctie in verhouding staat tot de ernst van de overtreding en binnen de redelijke bandbreedte van straffen valt die beschikbaar zijn voor het Stewards Panel."

De schorsing is een grote klap voor Bezzecchi, wiens voorsprong in het kampioenschap op teamgenoot Jorge Martin al was geslonken tot 15 punten na een moeilijke race over halve afstand op zaterdag.

De uitsluiting biedt ook een grote kans aan Aprilia's voornaamste rivaal Ducati, dat de sprintrace won met fabrieksrijder Francesco Bagnaia.

De Fabio di Giannantonio van VR6 staat op de derde plaats op 36 punten van Bezzecchi, terwijl Marc Marquez tot op 65 punten is genaderd als beste van de fabrieks-Ducati's.