Nadat de Moto3 en de Moto2 het spits al hadden afgebeten, stond om 7.45 uur Nederlandse tijd de eerste kennismaking van de MotoGP met het Buddh International Circuit op het programma. Met een temperatuur van 33 graden en afwisselend zon en wolkenvelden begonnen de teams en coureurs in India aan een verlengde eerste oefensessie van 70 minuten om uitgebreid kennis te kunnen maken met het voor de MotoGP nieuwe circuit.

In de eerste sessies van de dag bleek al dat het Buddh International Circuit er behoorlijk glad bij lag en dat werd in de eerste training van de MotoGP-mannen bevestigd. Vooral buiten de ideale lijn was er bijzonder weinig grip en dat leidde in de openingsfase tot de nodige uitstapjes. Ducati-testrijder Michele Pirro, die dit weekend de geblesseerde Enea Bastianini vervangt, ging binnen twee minuten al onderuit in de uitloopstrook van bocht vijf. De Italiaan was absoluut niet de enige die een momentje meemaakte, want Jorge Martin bracht al vroeg een bezoekje aan de uitloopstrook van bocht 12 en Aleix Espargaro deed dat in de eerste bocht.

Raul Fernandez opende het raceweekend intussen door als eerste de snelste tijd te rijden, maar via Fabio di Giannantonio kwam de koppositie al snel in handen van Martin. De nummer twee in de WK-stand noteerde eerst 1.50.130, om daarna via 1.49.358 bij 1.48.548 terecht te komen. Vervolgens moest de Pramac Ducati-rijder de koppositie afstaan aan Luca Marini, die binnen de eerste tien minuten 1.47.880 op de klokken zette. Brad Binder ging vrijwel gelijktijdig even door het grind in de eerste bocht, wat hem een kleine valpartij opleverde. Niet veel later gingen Stefan Bradl, Pirro en Marc Marquez even rechtdoor in die bocht, al slaagden zij er wel in om hun motoren overeind te houden.

Technisch malheur Quartararo, Bezzecchi versnelt

Fabio Quartararo was op dat moment ook op de baan, maar moest zijn Yamaha na een klein kwartier aan de kant parkeren met technische problemen. Hij zou niet veel later weer terugkeren op het asfalt, om halverwege de sessie tegen hetzelfde probleem aan te lopen. Diverse coureurs hadden zich intussen verbeterd tijdens hun tweede run, waardoor Martin aan kop ging met 1.46.817. Marini sloot aan op 0.023 seconde achterstand, voor Marquez, Jack Miller, Joan Mir, Pol Espargaro, Quartararo, Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi en Takaaki Nakagami. De Japanner had op dat moment echter ook al een Honda RC213V afgeschreven met een behoorlijke schuiver in de eerste bocht. Mir en WK-leider Francesco Bagnaia waren daarvoor op dat punt al even rechtdoor geschoten, terwijl laatstgenoemde ook in de achtste en negende bocht even door het grind moest.

In de laatste twintig minuten van de eerste training probeerden diverse rijders nog een aanval te doen op de snelste tijd. Pol Espargaro moest dat aanvankelijk bekopen met een crash in bocht 12, al keerde hij later in de training nog wel terug op de baan. Marini dook intussen met 1.46.515 onder de tijd van Martin, maar zijn tijd werd geschrapt wegens de gele vlaggen die Espargaro veroorzaakte. Daarna volgde echter wel een reeks verbeteringen. Zo schraapte Martin eerst iets van zijn eigen tijd af, waarna de koppositie via Maverick Viñales en opnieuw Martin uiteindelijk terechtkwam bij Bezzecchi. De VR46 Ducati-rijder noteerde 1.45.990, waarmee hij de concurrentie aanvankelijk op meer dan zes tienden achterstand zette.

Na een nieuwe gele vlag, die Espargaro veroorzaakte met zijn tweede val van de sessie, zetten de rijders nog één keer aan. Bezzecchi verbeterde zich niet, maar behield desondanks de eerste plaats. Marquez kwam nog tot op anderhalve tiende om VT1 als tweede af te sluiten, voor Binder en Fernandez. Viñales kwam tot de vijfde tijd, gevolgd door Johann Zarco, Marini en Martin, die in de slotfase zijn snelste tijd eveneens geschrapt zag worden. Di Giannantonio en Mir voltooiden de top-tien in de eerste training, waarin dertien rijders binnen één seconde van de snelste tijd eindigden. Bagnaia besloot de eerste sessie op de vijftiende positie op 1,060 seconde van P1, Quartararo reed slechts tien ronden en was op P19 de snelste Yamaha-rijder.

De MotoGP-coureurs kunnen de vergaarde data gaan analyseren met het oog op de tweede training van de dag, die 90 minuten duurt en om 12.00 uur Nederlandse tijd begint. Daarin worden ook de eerste tien plekken in Q2 verdeeld.

Uitslag eerste vrije training MotoGP GP van India