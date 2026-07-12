Bezzecchi succesvol geopereerd in Italië, mikt op rentree tijdens British GP
Bezzecchi ondergaat operatie slechts 24 uur na zijn zware crash in de kwalificatie
Marco Bezzecchi mikt op een comeback in de Grand Prix van Groot-Brittannië van de MotoGP volgende maand, nadat hij in Italië een succesvolle operatie aan zijn gebroken sleutelbeen heeft ondergaan.
Na een crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland op zaterdag keerde Bezzecchi onmiddellijk terug naar huis in Italië om Dr. Giuseppe Porcellini te ontmoeten.
Aprilia had al bekendgemaakt dat zijn blessure een onmiddellijke operatie vereiste en, zoals gepland, ging de 27-jarige zondagochtend onder het mes in een ziekenhuis in Modena.
De operatie werd omschreven als een succes, waarbij de breuk als onderdeel van de behandeling werd “gereponeerd en gestabiliseerd”.
Nu de MotoGP na de Sachsenring-ronde van zondag aan een zomerpauze van vier maanden begint, hoopt Bezzecchi terug te keren zonder nog meer races te missen. De Britse GP op Silverstone staat gepland op 9 augustus.
“Beste media, Marco Bezzecchi heeft een succesvolle operatie ondergaan, uitgevoerd door Dr. Giuseppe Porcellini in het University Hospital of Sassuolo; de breuk van zijn linkersleutelbeen is gereponeerd en gestabiliseerd,” luidde een verklaring van Aprilia.
“Hoewel het te vroeg is om een precieze hersteltermijn vast te stellen, hopen we Marco bij de volgende GP op Silverstone weer te zien racen. Een definitievere prognose zal echter in de komende dagen worden gegeven op basis van de ontwikkeling van zijn klinische toestand.”
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi had net de tweede tijd in Q2 neergezet toen hij in bocht 7 een zware highside meemaakte en hard van de motor werd geslingerd. Nadat hij door de grindbak was gerold, werd hij hinkend op zijn voeten gezien voordat hij voor controles naar het medisch centrum werd gebracht. Scans wezen op “een volledige en verplaatste breuk van het linkersleutelbeen”, waardoor hij niet meer aan het weekend kon deelnemen.
De Italiaan heeft in de laatste vier zondagse races op rij geen punt gescoord. Voorafgaand aan zijn DNS op de Sachsenring werd hij op Balaton Park uitgeschakeld door teamgenoot Jorge Martin, kreeg hij een schorsing voor de Czech GP omdat hij een marshal had geslagen en crashte hij in de Dutch GP in ronde twee.
Nadat hij de leiding in het kampioenschap in Assen al aan Martin was kwijtgeraakt, staat hij nu 11 punten achter op de koppositie - en kan hij in de hoofdrace op de Sachsenring nog meer terrein verliezen.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
MotoGP GP van Duitsland: Marc Marquez domineert en klimt naar derde plek in WK
Bezzecchi succesvol geopereerd in Italië, mikt op rentree tijdens British GP
Live: MotoGP Grand Prix van Duitsland op de voet gevolgd
MotoGP-rijders: Nieuwe gridindeling maakt starts veiliger op Sachsenring
Bezzecchi mist Duitse GP na breuk in kwalificatie
Aprilia: Bezzecchi “heeft een pauze nodig” na recente MotoGP-problemen
Bezzecchi naar het ziekenhuis gebracht na zware crash tijdens Assen
MotoGP-grid 2027: Alle bevestigde rijderscontracten
Martin wuift vragen over puntenvoorsprong weg: "Voel me fysiek niet 100% op de motor"
Trackhouse over verslaan van fabrieks-Aprilia's in TT Assen: “Onze rijders waren beter”
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties