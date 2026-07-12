Bezzecchi succesvol geopereerd in Italië, mikt op rentree tijdens British GP

Marco Bezzecchi mikt op een comeback in de Grand Prix van Groot-Brittannië van de MotoGP volgende maand, nadat hij in Italië een succesvolle operatie aan zijn gebroken sleutelbeen heeft ondergaan.

Na een crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland op zaterdag keerde Bezzecchi onmiddellijk terug naar huis in Italië om Dr. Giuseppe Porcellini te ontmoeten.

Aprilia had al bekendgemaakt dat zijn blessure een onmiddellijke operatie vereiste en, zoals gepland, ging de 27-jarige zondagochtend onder het mes in een ziekenhuis in Modena.

De operatie werd omschreven als een succes, waarbij de breuk als onderdeel van de behandeling werd “gereponeerd en gestabiliseerd”.

Nu de MotoGP na de Sachsenring-ronde van zondag aan een zomerpauze van vier maanden begint, hoopt Bezzecchi terug te keren zonder nog meer races te missen. De Britse GP op Silverstone staat gepland op 9 augustus.

“Beste media, Marco Bezzecchi heeft een succesvolle operatie ondergaan, uitgevoerd door Dr. Giuseppe Porcellini in het University Hospital of Sassuolo; de breuk van zijn linkersleutelbeen is gereponeerd en gestabiliseerd,” luidde een verklaring van Aprilia.

“Hoewel het te vroeg is om een precieze hersteltermijn vast te stellen, hopen we Marco bij de volgende GP op Silverstone weer te zien racen. Een definitievere prognose zal echter in de komende dagen worden gegeven op basis van de ontwikkeling van zijn klinische toestand.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi had net de tweede tijd in Q2 neergezet toen hij in bocht 7 een zware highside meemaakte en hard van de motor werd geslingerd. Nadat hij door de grindbak was gerold, werd hij hinkend op zijn voeten gezien voordat hij voor controles naar het medisch centrum werd gebracht. Scans wezen op “een volledige en verplaatste breuk van het linkersleutelbeen”, waardoor hij niet meer aan het weekend kon deelnemen.

De Italiaan heeft in de laatste vier zondagse races op rij geen punt gescoord. Voorafgaand aan zijn DNS op de Sachsenring werd hij op Balaton Park uitgeschakeld door teamgenoot Jorge Martin, kreeg hij een schorsing voor de Czech GP omdat hij een marshal had geslagen en crashte hij in de Dutch GP in ronde twee.

Nadat hij de leiding in het kampioenschap in Assen al aan Martin was kwijtgeraakt, staat hij nu 11 punten achter op de koppositie - en kan hij in de hoofdrace op de Sachsenring nog meer terrein verliezen.