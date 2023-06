Na afloop van de grotendeels droog verlopen eerste MotoGP-training op de Sachsenring regende het stevig in de aanloop naar de tweede oefensessies van de Moto3 en Moto2. Toen het om 15.10 uur tijd was voor de tweede vrije training van de koningsklasse, was het asfalt echter alweer opgedroogd. Daardoor konden de twintig MotoGP-mannen allemaal op een set slicks aan de sessie van 60 minuten beginnen.

De vreugde was aanvankelijk echter van korte duur, want na acht minuten werd de rode vlag al gezwaaid. Takaaki Nakagami schoof in de razendsnelle bocht 11 onderuit en schreef daarbij zijn LCR Honda RC213V volledig af. De Japanner liep zelf ongeschonden weg bij de plek des onheils, maar vanwege brokstukken op de baan besloot de wedstrijdleiding wel om de sessie stil te leggen. Miguel Oliveira had op dat moment de snelste tijd van VT2 in handen met 1.22.037, gevolgd door Jorge Martin, Johann Zarco, Enea Bastianini en Franco Morbidelli.

Na slechts drie minuten werd de sessie hervat voor de resterende 52 minuten, waarin Oliveira maar weinig tijd nodig had om zijn snelste tijd van de sessie aan te scherpen tot 1.21.694. Na zo'n 25 minuten in VT2 dook de Portugees van RNF Aprilia nog eens onder zijn eigen tijd door met 1.21.449, waarna hij zich met 1.20.862 naar de voorlopig derde tijd op de gecombineerde ranglijst van VT1 en VT2 reed. De concurrentie kon aanvankelijk niet in de buurt van de tijden van de ochtendtraining komen, totdat ze in de tweede helft van de training aan een nieuwe run begonnen.

Voor Raul Fernandez begon het tweede deel van VT2 precies zoals hij niet had gewild. Na 30 minuten gleed ook de Spanjaard van RNF Aprilia onderuit in bocht 11, waarbij de coureur lang over het asfalt doorgleed maar ongedeerd over de muur kon klimmen. Toen de RS-GP eenmaal geborgen was en de gele vlag verdween, konden de coureurs zich gaan richten op het verbeteren van hun tijden en het veiligstellen van een plaatsje in Q2. Fabio di Giannantonio was de eerste die daar serieus van profiteerde door 1.20.799 te rijden voor de voorlopig snelste tijd van VT2 en de tweede plek op de gecombineerde ranglijst.

Chaotische slotfase met gigantische klapper Marquez en Zarco

Nadat Fernandez eerder in de training al onderuit ging, bezorgde Oliveira de monteurs van RNF Aprilia nog meer werk door in bocht 10 onderuit te gaan. Vrijwel gelijktijdig voerden de overige coureurs het tempo op in de jacht op een plekje in Q2. Nadat Maverick Viñales zich even in veilige haven reed, stormde Martin naar de snelste tijd. Met 1.20.461 was hij bovendien drie tienden sneller dan zijn tijd in de eerste training. Toch bleek dat uiteindelijk niet de snelste tijd, want met nog een kleine tien minuten te gaan versnelde Bagnaia naar 1.20.371.

De jacht op snelle tijden werd vervolgens nog verstoord door een aantal crashes. Eerst ging Maverick Viñales in de eerste bocht onderuit, maar zijn schuiver was niets in vergelijking met de klapper van Marc Marquez en Johann Zarco. Marquez gleed onderuit bij het aanremmen van de eerste bocht, waarna Zarco - die op dat moment de pits verliet - geschept werd door de glijdende Honda. Er volgde een code rood, maar wonder boven wonder stonden beide rijders ongedeerd op en waren zij zelfs na de hervatting nog teruggekeerd op de baan.

In de laatste drie minuten werden nog diverse verbeteringen gevonden. Zo legde Aleix Espargaro de lat aanvankelijk op 1.20.352, waar Marco Bezzecchi bij het scheiden van de markt nog onderdoor door 1.20.271 op de klokken te zetten. Dat zou uiteindelijk ook de snelste tijd van VT2 in Duitsland blijken. Martin kwam op 0.040 seconde naar de tweede stek, terwijl Espargaro zich als nummer drie plaatste voor Q2. Bagnaia en Jack Miller voltooiden de top-vijf en zaten binnen twee tienden van de snelste tijd. Fabio Quartararo plaatste zich met de zesde tijd voor Q2, waar hij ook gezelschap van Luca Marini, Bastianini en de laat nog gevallen Alex Marquez krijgt. Brad Binder klokte de tiende tijd in VT2, maar op basis van zijn tijd uit VT1 is Zarco alsnog rechtstreeks door naar Q2. Zo valt onder meer Marc Marquez buiten de boot, net als de tegen het einde nog gevallen Gresini Ducati-rijder Di Giannantonio.

Uitslag tweede training MotoGP GP van Duitsland