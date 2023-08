Na een ietwat verlate start vanwege een rode vlag tijdens de Moto2-training kwamen de MotoGP-coureurs om 15.10 uur de baan op voor hun tweede training in Oostenrijk. Het was van meet af aan druk op het circuit. Alle coureurs reden in de tweede training - meetellend om voor zaterdag rechtstreeks naar Q2 te gaan - direct de baan op en het was Brad Binder die in eerste instantie de toon zette. Sterker nog, de KTM-rijder was in zijn tweede vliegende ronde direct sneller dan dat er in de eerste training gereden werd.

Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia bleef nog wat achter, hij kwam met een veertiende tijd in eerste instantie tekort voor de top-tien. Vlak voordat de training halverwege was herstelde de Ducatist dit en knalde de top-tien in. Kort daarna miste Bagnaia zijn rempunt nog, maar kon hij na een kort uitstapje direct verder. Franco Morbidelli geraakte kort daarna ook nog even in het grind, zonder kleerscheuren vervolgde de Yamaha-coureur zijn weg.

Na 25 minuten training kwamen dan toch de witte vlaggen met diagonaal rode kruizen naar buiten want er waren wat druppels te zien en na een paar minuten begon het steeds harder te regenen, zonder dat het echt doorzette. Op dat moment was het Aprilia dat de klok sloeg, Maverick Viñales was met een 1.29.075 de snelste, voor teamgenoot Aleix Espargaro. Enkele rijders waagden het nog om op de ietwat natte baan, waardoor meerdere coureurs kort van de baan schoten. Onder andere Marc Marquez, die rond de twintigste plaats reed, kwam in het grind terecht. Niemand raakte echter de controle over de motor kwijt, totdat in bocht twee Enea Bastianini zijn Ducati onder hem weg zag glijden. Het was geen grote crash en niet veel later verscheen de Italiaanse rijder weer op de baan met een schadevrije Desmosedici GP.

Met nog tien minuten op de klok werden er toch weer snellere tijden neergezet en vlak voor het einde van de training was het nog dringen om bij de eerste tien te komen. Marco Bezzechi zette de snelste tijd neer, vlak daarna viel zijn Ducati stil. Maverick Viñales kwam twee tienden tekort voor de eerste plek en werd tweede. Bagnaia werd derde, voor Binder. Johann Zarco was in de eerste training nog de snelste, maar noteerde in de tweede training de vijfde tijd, net voor Jorge Martin. Aleix Espargaro kwam tot een zevende tijd, waarachter Alex Marquez achtste werd. De top-tien wordt gecompleteerd door Fabio Quartararo en Miguel Oliveira.

De officiële uitslag van de tweede MotoGP-training in Oostenrijk