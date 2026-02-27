Overslaan naar hoofdinhoud

Verslag vrije training
MotoGP GP van Thailand

Marco Bezzecchi opent MotoGP-seizoen met snelste tijd in VT1 Thailand

De kop is eraf wat betreft het MotoGP-seizoen 2026! In de eerste vrije training voor de GP van Thailand is het Marco Bezzecchi die de snelste tijd rijdt, voor Fabio Di Giannantonio en Jorge Martín.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Zo'n drieënhalve maand nadat de seizoensfinale van 2025 werd gehouden in Valencia, is de MotoGP ontwaakt uit de winterslaap. Op het Chang International Circuit in Buriram wordt het seizoen dit weekend geopend met de Grand Prix van Thailand. Nadat de rijders de media op donderdag al te woord stonden, was het vrijdag om 10.45 uur lokale tijd dan echt tijd om in actie te komen tijdens de eerste vrije training.

Vele ogen waren in de eerste training gericht op Yamaha, dat afscheid heeft genomen van de viercilinder lijnmotor en vanaf dit jaar met een V4-motorblok in actie komt. Helemaal naar wens verliep de eerste oefensessie met de gloednieuwe motor nog niet voor de Japanse fabrikant. Zo beleefde Fabio Quartararo tot twee keer toe een serieus momentje, al wist de Fransman wel in het zadel te blijven.

Ook qua rondetijden hield het - net als tijdens de wintertests - niet over bij Yamaha. Álex Rins was op de dertiende positie de beste rijder van het merk, op bijna een seconde van de snelste tijd. Quartararo bleef steken op P18, met Pramac-mannen Jack Miller en Toprak Razgatlioglu op P20 en P21.

Álex Rins was op de dertiende plaats de beste Yamaha-rijder in VT1.

Álex Rins was op de dertiende plaats de beste Yamaha-rijder in VT1.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Wie zette de snelste tijd dan op de klokken? Die eer was voor Marco Bezzecchi. De Aprilia-rijder noteerde al in zijn derde ronde van de sessie 1.29.346 en dat bleek een tijd waar niemand in de resterende 40 minuten van de training aan kon komen. Pas later in de training kwam Fabio Di Giannantonio nog in de buurt, maar hij strandde op iets meer dan een tiende van een seconde.

De VR46-rijder drukte Jorge Martín hiermee naar de derde plaats. De van blessureleed teruggekeerde Spanjaard gaf twee tienden toe op teamgenoot Bezzecchi, maar beleefde ook geen probleemloze training. In het eerste kwartier tekende hij voor de eerste crash van dit MotoGP-seizoen, nadat de voorkant van zijn Aprilia weggleed in de laatste bocht. Bij de val bleef Martín overigens ongedeerd.

 

Aprilia kende een goede eerste MotoGP-training, want Trackhouse-rijder Ai Ogura kwam laat in de sessie nog naar de vierde plaats. Pedro Acosta zakte hierdoor terug naar de vijfde plek, voor Ducati-rijders Marc Márquez en Francesco Bagnaia. Op P8 was Franco Morbidelli de laatste rijder onder de 1 minuut en 30 seconden, met Álex Márquez en Luca Marini op de negende en tiende positie.

Het MotoGP-weekend in Thailand wordt vrijdag om 9.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de training, waarin de tien snelste rijders rechtstreekse plaatsing voor Q2 afdwingen.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP GP van Thailand

VT1

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 17

1'29.346

   183.493  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 16

+0.110

1'29.456

 0.110 183.267  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 19

+0.205

1'29.551

 0.095 183.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.309

1'29.655

 0.104 182.860  
5 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.332

1'29.678

 0.023 182.814  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.426

1'29.772

 0.094 182.622  
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+0.445

1'29.791

 0.019 182.584  
8 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 19

+0.588

1'29.934

 0.143 182.293  
9 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.666

1'30.012

 0.078 182.135  
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 21

+0.722

1'30.068

 0.056 182.022  
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

