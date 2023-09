Bezzecchi met ronderecord naar P1 in MotoGP-training San Marino

Onder een stralend zonnetje en met een hoge temperatuur van 30 graden Celsius maakten de MotoGP-coureurs zich op voor de belangrijke training. Daarin kregen ze zestig minuten de tijd om zich naar een plek in de top-tien te rijden, waarmee ze rechtstreekse plaatsing voor het tweede deel van de kwalificatie konden afdwingen.

Om 15.00 uur werd de tweede vrijdagse training afgetrapt en vrijwel alle rijders verschenen onmiddellijk op het asfalt om aan hun programma voor de sessie te beginnen. Fabio Quartararo opende het bal en noteerde met 1.34.185 de eerste richttijd, die niet lang zou blijven staan. Eerst dook Maverick Viñales al onder de tijd van de Yamaha-rijder, waarna de Fransman de lat zelf op 1.33.303 legde. Ook die tijd zou al snel verbeterd worden, allereerst door Brad Binder en vervolgens door Jorge Martin. De Pramac Ducati-rijder zette 1.32.530 op de klokken, waarmee hij 0.024 seconde onder de tijd van Binder dook.

Het tempo werd vervolgens in de eerste tien minuten verder opgevoerd door Viñales, die de klok eerst liet stoppen op 1.32.110 en een ronde later zelfs op 1.31.785. Daar dook Marco Bezzecchi niet veel later al onderdoor met 1.31.785, waarmee de VR46 Ducati-rijder na ruim tien minuten als leider naar de pits kwam om zijn eerste run af te sluiten. Met nog 45 minuten te gaan verschenen de eerste rijders alweer op het asfalt om aan de tweede run van de training te beginnen en daarin schroefden de rijders het tempo nog iets verder op. Zo werd Bezzecchi eerst al van P1 verdreven door Martin, wiens 1.31.562 maar kortstondig de snelste tijd bleek. KTM-testcoureur Dani Pedrosa ging namelijk kort daarna naar 1.31.526.

Pedrosa behield daarmee de leiding toen de training na 30 minuten halverwege was. Hij was op dat moment sneller dan Martin, Bezzecchi, Viñales en de verrassende Raul Fernandez. Ducati-tester Michele Pirro bezette op dat moment de zesde plaats, voor de niet volledig fitte WK-leider Francesco Bagnaia op P7. In de tweede helft van de sessie zouden de coureurs echter nogmaals versnellen om op die manier definitief rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Pedrosa verbeterde zich als eerste door de snelste tijd net iets scherper te stellen met 1.31.453, een tijd waar Martin kort daarna slechts 0.037 seconde onderdoor ging. Daarna volgde in het laatste kwartier een crash van Jack Miller, die in de derde bocht in de grindbak gleed.

Met nog zo'n tien minuten op de klok draaide Viñales de gashendel helemaal open door met 1.30.972 een ronderecord te rijden. Daar leek niemand in het restant van de training nog aan te komen, totdat Bezzecchi met zijn allerlaatste poging naar 1.30.846 snelde. De VR46 Ducati-rijder was daarmee de snelste in de sessie en verzekerde zich van een plek in Q2, voor Viñales en Pedrosa op P3. Martin, Luca Marini en Marc Marquez werden vierde, vijfde en zesde, terwijl Bagnaia met zijn laatste poging de zevende tijd reed en plaatsing voor Q2 afdwong. Dat gold ook voor Alex Marquez, Binder en Fernandez, die de top-tien voltooiden. Pol én Aleix Espargaro gingen in de slotfase onderuit en vielen daardoor net buiten de boot voor Q2 op P11 en P12, terwijl ook Fabio Quartararo en Miller veroordeeld zijn tot Q1.

Het MotoGP-raceweekend in Misano krijgt zaterdagochtend een vervolg met de derde vrije training. Die sessie begint om 10.10 uur en duurt 30 minuten, aansluitend vindt de kwalificatie plaats.

Uitslag training MotoGP GP van San Marino

Volgt spoedig.