MotoGP GP van Portugal

Marco Bezzecchi opgelucht na einde aan sprint-'marteling' in titelmissie

De Aprilia-rijder hield zijn onwaarschijnlijke titelkansen levend door in Portimao zijn eerste sprintzege van 2026 te pakken

Richard Asher

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 16:18

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi zei na de Grand Prix van Qatar dat hij "een wonder nodig had" om de MotoGP-titel van 2026 te winnen. Aangezien hij de twee resterende sprints en Grands Prix moest winnen en Marc Márquez niet mocht scoren, was dat niet overdreven.

De Aprilia-rijder had al moeite om sprints te winnen, een droogte die terugging tot de Grand Prix van Australië van vorig jaar. Dat maakte zijn opgave alleen maar absurder.

Maar hoewel Bezzecchi nog altijd iets nodig heeft dat dicht in de buurt komt van goddelijke hulp om daadwerkelijk kampioen te worden, is hij na het afvinken van het eerste van die vier punten in theorie nog in de race. Door zaterdag de sprint in Portimao te winnen, terwijl Márquez de wereld verbaasde met een val in de voorlaatste ronde, kreeg Bezzecchi precies wat hij nodig had.

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Realistisch gezien zal de grootste opluchting voor de Italiaan echter zijn dat hij die lange vloek in de sprint heeft beëindigd. De zege in Portugal brengt zijn totaal aan zaterdagoverwinningen op vijf, nog altijd minder dan de helft van de 12 Grands Prix die hij heeft gewonnen.

"Ik ben zo blij. De sprint was tot nu toe een marteling voor me", zei Bezzecchi in parc fermé. "Ik ben heel, heel blij dat ik dit resultaat heb kunnen neerzetten.

"Veel dank aan het team, want ze zijn altijd in me blijven geloven en hebben steeds een manier gevonden om mij op mijn gemak te stellen. Vandaag was het zover.

"Nu werken we verder richting morgen en gaan we ons best doen in de langere race."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De man uit Rimini is de duidelijke favoriet om zijn zege in de Grand Prix van Portugal van 2025 te herhalen. Zaterdagochtend pakte hij de poleposition met bijna een halve seconde voorsprong, waarmee hij bevestigde dat hij over één ronde in Portimao de maatstaf was.

Als hij zondag wint, is het voor het eerst in zijn carrière in de koningsklasse dat Bezzecchi op hetzelfde circuit voor de tweede keer wint.

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