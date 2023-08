Bezzecchi opent Brits MotoGP-weekend op Silverstone als snelste

Om 11.45 uur Nederlandse tijd hervatte de MotoGP het seizoen 2023 met de openingstraining voor de Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone. De voorspelde nattigheid was in de eerste oefensessie niet van partij, waardoor de MotoGP-coureurs op slicks naar buiten konden om de baanomstandigheden te verkennen. De ogen waren voornamelijk gericht op Pol Espargaro, die voor het eerst sinds Portugal weer van de partij was. De Spanjaard kwam in het openingsweekend hard ten val en reed zodoende nog geen enkele wedstrijd, maar na lang herstel is hij weer terug. Repsol Honda beschikt weer over Marc Marquez en Joan Mir. Eerstgenoemde miste de Dutch TT, terwijl zijn teamgenoot de Duitse en Nederlandse Grand Prix moest missen.

Na een kleine tien minuten trainen pronkte de naam van Jack Miller bovenaan de tijdenlijst. De KTM-coureur rondde Silverstone in 2.02.808. De baan werd natuurlijk sneller en sneller, waardoor Miller al vrij rap naar achteren werd geworpen. Marco Bezzecchi verbeterde op zijn Ducati naar 2.01.583, met daarachter Luca Marini, Maverick Vineles, Alex Marquez en Franco Morbidelli. Miller schroefde de snelheid weer op en belandde al snel weer in de top-twee, terwijl Bezzecchi de snelste tijd verder aanscherpte naar 2.00.885 en Aleix Espargaro Miller naar P3 verwees.

Na twintig minuten trainen pronkte de naam van Bezzecchi nog steeds bovenaan, al hadden Marini en Brad Binder, met respectievelijk de vierde en vijfde tijd, Miller naar P6 verwezen. Intussen zwom Francesco Bagnaia op zijn Ducati ergens achterin, samen met onder meer Marquez en Espargaro. Al nam laatstgenoemde natuurlijk de tijd om weer te wennen aan de motor en het rijden. Morbidelli, die volgend jaar bij Yamaha dor Alex Rins wordt vervangen, was de eerste coureur die een schuiver maakte en de training moest staken. Hij bleef wel ongedeerd.

In de slotfase van de eerste sessie stootte Marini door naar de top van de tijdenlijst. De Italiaan was met 2.00.831 nipt sneller dan Bezzecchi, die grotendeels VT1 aanvoer. Aleix Espargaro deed daar een schepje bovenop en verbeterde naar 2.00.677. Johann Zarco ging daar vervolgens onderdoor met 2.00.467. Marini was met Bezzecchi flink in de weer in de laatste minuten. Beide teamgenoten reden rondenlang vlak achter elkaar, waarbij Marini het voor elkaar kreeg om een 2.00.331 te rijden en Bezzeicchi met een klein verschil volgde op P2. Toch was het Bezzecchi die bij het vallen van de vlag een 2.00.295 klokte en de eerste sessie van het Britse GP-weekend als rapste afsloot. Hij bleef Marini, Jorge Martin, Johann Zarco en Miller voor. Pol Espargaro noteerde de laatste tijd. Marc Marquez vonden we terug op P15, een plek achter WK-leider Bagnaia.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië start om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië