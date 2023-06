Marco Bezzecchi was vrijdagochtend in de eerste vrije training dominant. De VR46-coureur noteerde op het einde van de sessie op zijn Ducati met zachte banden 1.32.246. Aprilia-rijder Maverick Vinales werd met drie tienden achterstand tweede, Alex Marquez was de nummer drie. Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia kende een rommelige sessie en kwam niet verder dan de twaalfde plaats. De nummer twee in het WK, Jorge Martin, deed het met een achtste plek iets beter.

Fabio Quartararo verbeet 's ochtends de pijn van zijn gebroken teen, opgelopen tijdens het hardlopen in Amsterdam, en werd vijfde. Marc Marquez, die kampt met onder meer een gebroken vinger, moest genoegen nemen met de 21e plaats. Vier coureurs gingen onderuit: Enea Bastianini, Johann Zarco, Augusto Fernandez en Miguel Oliveira.

Verslag van de eerste vrije training: Bezzecchi zet de toon in eerste training TT Assen

Het kwik was vrijdag om 15.00 uur gestegen naar 25 graden Celsius. De piloten namen tijdens de tweede training van een uur uitgebreid de tijd om te werken aan de afstelling en lieten de zachte banden dan ook nog even in de garage liggen. Geen van de rijders was in die fase sneller dan in de ochtendsessie. Ondanks dat de coureurs niet tot het uiterste gingen, vloog Augusto Fernandez van GASGAS/Tech3 eraf in de eerste bocht van het TT Circuit, de Haarbocht. Het betekende zijn tweede val van het weekend. Net als bij de eerste crash bleef de KTM-rijder ongedeerd.

Vinales legde in het eerste half uur als enige een ronde af onder de 1 minuut en 33 seconden. Hij klokte 1.32.960. Bezzecchi was de nummer twee van het eerste deel, gevolgd door Bagnaia en Quartararo. Bezzecchi bleef zo bovenaan de gecombineerde lijst, voor Vinales en Alex Marquez.

De piloten hielden hun kruit droog tot de laatste vijftien minuten. Aleix Espargaro en Brad Binder maakten met de zachte achterband een flinke stap, naar respectievelijk de vierde en zesde plaats op de gecombineerde tijdenlijst. Martin ging naar de tweede plaats op 0.086 van Bezzecchi's toptijd van vrijdagochtend. De plek werd eerst afgepakt door Bagnaia (+0.073) en daarna door Vinales (+0.062).

Bezzecchi was aanvankelijk een paar duizendsten langzamer dan zijn toptijd van vrijdagochtend, maar de Italiaan ging er in de laatste minuut nog eens goed voor zitten en vloog naar 1.32.063. Martin verbeterde zich naar 1.32.193, goed voor P2. Miller ging naar de derde plaats. Bagnaia werd vierde, voor Vinales, Quartararo en Aleix Espargaro. Ook Binder, Luca Marini en Alex Marquez eindigden in de top tien en plaatsten zich zo rechtstreeks voor Q2 van de kwalificatie.

Onder meer Zarco (elfde), Enea Bastianini (vijftiende) en Franco Morbidelli (zestiende) zullen zaterdag aantreden in Q1. Dat moet ook Marc Marquez. De achtvoudig wereldkampioen ging in de slotfase onderuit bij bocht 3, nadat hij eerder in de sessie ook al een spannend moment had bij Meeuwenmeer. Hij eindigde op de negentiende plaats.

De derde vrije training begint zaterdag om 10.10 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP TT van Assen