Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"

Op de eerste dag van het MotoGP-seizoen 2026 is er al een ronderecord gesneuveld. In de MotoGP-training voor de Grand Prix van Thailand noteerde Marco Bezzecchi de beste tijd ooit gereden op het Chang International Circuit door bijna twee tienden onder het oude record van Francesco Bagnaia te duiken. Met zijn 1.28.526 was de Aprilia-rijder bovendien vier tienden sneller dan wie dan ook.

Vorige week was Bezzecchi ook al de snelste geweest tijdens de MotoGP-test in Buriram. Die goede vorm bevestigde hij dus op de openingsdag van het eerste raceweekend van het seizoen, waardoor hij nu door velen wordt gezien als de favoriet voor de winst in Thailand. Zelf keek hij daar anders naar en wees hij juist naar regerende wereldkampioen Marc Márquez, die vrijdag de tweede tijd reed.

"Ik weet zeker dat Marc de favoriet is. Hij is nog steeds heel sterk en hij is er altijd op het juiste moment. Ik denk dat hij zaterdag en zondag heel snel zal zijn", zei Bezzecchi, die nog meer snelle rijders zag. "Maar hij is niet de enige, want Di Giannantonio was ook heel snel vandaag en Álex [Márquez] is ook altijd snel. Pedro [Acosta] en Jorge [Martín] waren ook heel snel, dus we kunnen nooit ontspannen. We moeten gefocust blijven en op deze manier verder gaan."

In de eerste vrije training was Bezzecchi al de snelste geweest, een kunstje dat hij in de training dus herhaalde. Ondanks dat het ronderecord in die sessie sneuvelde, hoopte de Italiaan stiekem op meer. "Ik begon 's ochtends op een goede manier en we konden dit goede gevoel meenemen naar de middag. Als ik eerlijk ben, dan had ik 's middags nog iets meer gewild qua snelheid, want ik voel me nog niet helemaal goed op de soft", legde hij uit.

Ondanks zijn ijzersterke vrijdag wil Marco Bezzecchi niet geloven in een rol als favoriet. Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"De omstandigheden in de middag waren door het weer echter ietwat vreemd. Er was wind en op een gegeven moment ook lichte regen, dus we moesten het plan tijdens de sessie aanpassen. Het team heeft heel goed gereageerd, ook al waren we niet van plan om zo vroeg te stoppen. Ik mag niet klagen, hopelijk kunnen we morgen op deze manier verder."

Martín ziet ruimte voor verbetering

Net als Bezzecchi wist ook teamgenoot Jorge Martín zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. De Spanjaard was zeven tienden langzamer dan de snelste man, maar desondanks was zijn tijd goed voor de vijfde positie. Dat leek een verrassend goede prestatie van de rijder die grote delen van 2025 moest toekijken door blessureleed, maar zelf was Martín niet echt verbaasd.

"Mijn doel was om meteen door te gaan naar Q2, want tijdens de test was ik al snel en ik wilde me verder verbeteren", oordeelde Martín. Qua competitiviteit zat het dus wel goed bij de wereldkampioen van 2024, die woensdag al wat spanning voelde omdat hij vermoedde goed mee te kunnen komen. Dat bewees hij vrijdag met zijn vijfde tijd, al erkende hij ook dat Bezzecchi momenteel een maatje te groot is.

"Ik denk dat we ruimte hebben om ons voor zaterdag te verbeteren. Ook voel ik me iedere dag beter en beter op de motor", legde Martín uit. "Ik weet dat Marco op dit moment heel ver weg is en dat hij heel competitief is, maar voor mij is dit een proces. Ik moet gaan begrijpen hoe ik het moet doen, zodat ik het gat kan dichten."