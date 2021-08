Bezzecchi nadert akkoord met Yamaha Petronas voor 2022

Sky VR46 Moto2-rijder Marco Bezzecchi wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP. In eerste instantie leek hij op weg naar het VR46 MotoGP-team van Valentino Rossi, dat volgend jaar met Ducati’s gaat rijden. De afgelopen weken ontstond er twijfel over het project waarna Bezzecchi zijn focus verlegde. Oriol Puigdemont, MotoGP-verslaggever bij Motorsport.com Spanje, heeft vernomen dat de deal met het Sepang Petronas Team zo goed als rond is.

SRT heeft met de komst van de rijder uit Rimini het eerste zitje voor 2022 bezet. De verwachting is dat Rossi later vandaag zijn vertrek aankondigt en dus plaatsmaakt voor Bezzecchi. Door het afscheid van Maverick Viñales bij het fabrieksteam van Yamaha lijkt Franco Morbidelli komend jaar de oversteek te maken. Daardoor is ook de tweede positie bij SRT vrijgekomen. Het satellietteam heeft al geruime tijd haar zinnen gezet op Raul Fernandez maar de Spanjaard besloot uiteindelijk om een deal te tekenen bij Tech3.

De komst van Bezzecchi naar Petronas houdt in dat Marini bij VR46 een andere teamgenoot krijgt dan verwacht. De kans bestaat dat zijn broer Valentino Rossi de andere kant van de garage gaat innemen, mocht hij besluiten zijn carrière te verlengen. Daarover zal vanmiddag meer duidelijk worden.