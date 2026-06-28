Bezzecchi naar het ziekenhuis gebracht na zware crash tijdens Assen

Fabrieksrijder van Aprilia Marco Bezzecchi is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere evaluatie nadat hij “hevige pijn” meldde na een crash op hoge snelheid tijdens de MotoGP Dutch Grand Prix.

Hoewel de eerste tests in het medisch centrum van het circuit geen eerste tekenen van “ernstige neurologische of systemische complicaties” bevestigden, achtten de artsen het noodzakelijk om de Italiaan naar een ziekenhuis te vervoeren voor een grondig onderzoek.

Bezzecchi, die de leiding in het kampioenschap verloor na zijn derde nulscore in evenveel weekenden, zal nu uitgebreidere scans ondergaan om eventuele blessures uit te sluiten.

“Na zijn crash tijdens de Dutch Grand Prix werd Marco Bezzecchi onmiddellijk naar het Medical Centre van het circuit gebracht, waar hij een grondige evaluatie onderging door de medische staf, waaronder MotoGP medisch directeur Dr Angel Charte,” luidde een verklaring van Aprilia.

“De eerste klinische onderzoeken bevestigden dat de rijder volledig bij bewustzijn is en een normale mobiliteit in alle vier de ledematen vertoont, zonder onmiddellijke tekenen van ernstige neurologische of systemische complicaties.

“Vanwege hevige pijn als gevolg van de impact met hoge energie heeft het medische team echter besloten Bezzecchi over te brengen naar het Groningen Hospital (Universitair Medisch Centrum Groningen). Deze overplaatsing zal hem in staat stellen uitgebreide diagnostische beeldvorming en gespecialiseerde scans te ondergaan om onderliggende blessures definitief uit te sluiten en een veilig hersteltraject te waarborgen.

“Verdere updates worden gedeeld zodra de officiële medische rapporten van het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

Later op zondag bevestigde Aprilia dat de artsen groen licht hebben gegeven voor Bezzecchi na zijn bezoek aan het ziekenhuis.

"Marco Bezzecchi heeft CT-scans en radiologisch onderzoek ondergaan, waarbij geen letsel is vastgesteld; hij mag dus naar huis en reist vanavond terug," aldus een verklaring van het team.

Bezzecchi vocht met regerend MotoGP-kampioen Marc Marquez om de derde plaats toen de voorkant van zijn Aprilia wegklapte in de snelle bocht 15. De impact lanceerde de Italiaan de grindbak in, waar hij over de kop sloeg voordat hij vlak bij de vangrails tot stilstand kwam.

Na het incident werd gemeld dat hij bij bewustzijn was, waarbij tv-beelden lieten zien dat hij voor de muur zat en omringd was door marshals.

Hij werd onmiddellijk naar het medisch centrum gebracht voordat hij naar een ziekenhuis werd vervoerd.

Het incident kan enorme gevolgen hebben voor Bezzecchi’s titelstrijd in wat al een zware juni is geweest voor de 27-jarige. Nadat hij bij de Hongaarse GP door Jorge Martin uit de race was gereden, werd hij uitgesloten van de Czech GP van afgelopen weekend omdat hij tijdens de sprint een marshal had geraakt.

Omdat hij sinds zijn triomf bij de Italian GP een maand geleden geen zondagsrace meer heeft uitgereden, is Bezzecchi nu teruggevallen naar de tweede plaats in het kampioenschap, zeven punten achter Martin.