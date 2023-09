Bezzecchi pakt eerste MotoGP-pole in India, Honda verrast in Q2

Nadat Marco Bezzecchi de snelste tijd reed tijdens de dertig minuten durende tweede vrije training, maakte de MotoGP zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van India. Dat gebeurde opnieuw onder zeer warme omstandigheden, want voor aanvang van de sessie bedroeg de temperatuur al 32 graden Celsius. De baantemperatuur was al opgelopen tot ver boven de 40 graden.

Fernandez snelste, Marquez ondanks crash door naar Q2

De kwalificatie werd zoals gebruikelijk afgetrapt met Q1, waarin de twaalf langzaamste coureurs uit de tweede training op vrijdag op de baan verschenen. Onder de deelnemers onder meer KTM-fabriekscoureurs Brad Binder en Jack Miller, Yamaha-fabrieksrijder Franco Morbidelli en Alex Marquez, de polesitter van de Grand Prix van Argentinië. Iedereen begon drie minuten later dan gepland aan Q1, doordat de wedstrijdleiding de start van de sessie ietwat uitstelde wegens de omstandigheden op de baan.

Eenmaal begonnen stuurde Fabio di Giannantonio zijn Gresini Ducati als eerste de baan op. De Italiaan was dan ook de eerste die een rondetijd noteerde en met 1.45.494 nam hij aanvankelijk ook de leiding, om zijn snelste tijd daarna aan te scherpen tot 1.45.246. Die ronde bleek na afloop van de eerste run genoeg voor niet meer dan de zesde plek. De snelste tijd belandde halverwege de sessie bij Brad Binder, die met 1.44.761 als eerste coureur onder de barrière van 1 minuut en 45 seconden. Ook Raul Fernandez dook daar minimaal onderdoor voor de tweede tijd, voor Morbidelli en Augusto Fernandez.

De rijders keerden vervolgens na een kort bezoek aan de pits terug op de baan voor de laatste vijf minuten van Q2. Di Giannantonio opende het bal door de snelste tijd aan te scherpen tot 1.44.719, maar via Alex Marquez kwam de koppositie in handen van Fernandez. De RNF Aprilia-coureur klokte 1.44.410 en zou Q1 daarmee ook afsluiten op de eerste plek, doordat Marquez in de slotfase een stevige crash meemaakte en een gele vlag veroorzaakte. Daardoor konden er geen verbeteringen meer worden genoteerd, wat Fernandez en Marquez een plekje in Q2 opleverde. Di Giannantonio viel uiteindelijk met slechts 0.010 seconde buiten de boot, voor Binder, Takaaki Nakagami en Miller. Ook voor Morbidelli, Fernandez, Miguel Oliveira, Pol Espargaro, Stefan Bradl en Michele Pirro kwam de kwalificatie eveneens ten einde.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van India

Honda verrast, Ducati's blijken sneller in strijd om pole

Marquez zou in Q2 echter niet op de baan verschijnen, nadat hij in de slotfase van Q1 een stevige valpartij meemaakte en voor onderzoek mee moest naar het medisch centrum op het circuit. Fernandez was daardoor de enige die zich bij de tien coureurs voegde die zich vrijdag al plaatsen voor Q2. Naast regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, Jorge Martin en Marco Bezzecchi slaagden ook Honda-rijders Marc Marquez en Joan Mir en Yamaha-coureur Fabio Quartararo daar in.

Bezzecchi stuurde zijn VR46 Ducati als eerste de baan op en noteerde met 1.44.733 meteen een redelijk scherpe richttijd. Diverse rijders beten hun tanden erop stuk, totdat teamgenoot Luca Marini en Martin er onderdoor doken. Laatstgenoemde legde de lat op 1.44.521 en versnelde met zijn tweede poging zelfs tot 1.44.153. Daarmee was de Spanjaard van Pramac Ducati na de eerste run ruim twee tienden sneller dan Bezzecchi, die zelf een kleine twee tienden marge had richting Marini. Maverick Viñales volgde op P4, voor de sterke Quartararo, Johann Zarco en Bagnaia, die in zijn eerste run werd gehinderd door de gevallen Marquez.

In de tweede run werd het tempo vervolgens nog wat verder opgevoerd. Eerst verbeterden Bagnaia, Marquez en Joan Mir zich heel behoorlijk, voordat Bezzecchi als eerste onder de 1 minuut en 44 seconden dook door 1.43.947 te noteren. Hoewel de coureurs daarna nog twee pogingen konden doen, bleek die tijd onklopbaar voor de concurrentie. Martin benaderde de tijd van Bezzecchi nog tot op 0.043 seconde, maar de pole-position bleef in handen van de VR46 Ducati-coureur. Achter Martin veroverde Bagnaia de derde startpositie, vlak voor Marini. De Italiaan deelt de tweede startrij in beide races met Honda-rijders Mir en Marquez, die verrasten met de vijfde en zesde tijd. Zarco, Quartararo en Viñales verzekerden zich van de derde startrij, terwijl Aleix Espargaro, Fernandez en Alex Marquez op de posities tien tot en met twaalf eindigden.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van India